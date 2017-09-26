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18:11 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже инспекторы ГИБДД устроят массовые проверки автомобилистов

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки воронежских водителей в среду, 27 сентября. Инспекторы будут уделять особое внимание автомобилистам с детьми, и проверять водителей на предмет выявления и пресечения нарушений правил перевозки несовершеннолетних.

Источник: Вести - Воронеж

Инспекторы будут стоять вблизи детских садов и школ. Главная цель «сплошных» проверок — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и снижение тяжести последствий. Как отметили инспекторы, особое внимание будут уделять не штрафам, а разговорам с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств. По правилам, для перевозки малышей до семи лет необходимо специальное кресло. Дети постарше должны сидеть на заднем сидении и быть пристёгнуты.

В 2017 году в Воронежской области зарегистрировали 252 ДТП с участием несовершеннолетних. В 141 аварии погибли шесть детей, ещё 160 — получили травмы. Инспекторы ГИБДД напомнили, что за нарушение требований к перевозке детей, автомобилистам грозит до 3 тыс. рублей штрафа.

В июле в Воронеже также проводили массовые проверки водителей. Тогда особое внимание инспекторы уделяли выявлению нетрезвых автомобилистов.

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