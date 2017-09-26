В Воронеже инспекторы ГИБДД устроят массовые проверки автомобилистов

Инспекторы будут стоять вблизи детских садов и школ. Главная цель «сплошных» проверок — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и снижение тяжести последствий. Как отметили инспекторы, особое внимание будут уделять не штрафам, а разговорам с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств. По правилам, для перевозки малышей до семи лет необходимо специальное кресло. Дети постарше должны сидеть на заднем сидении и быть пристёгнуты.