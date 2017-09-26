В Воронеже инспекторы ГИБДД устроят массовые проверки автомобилистов

Инспекторы будут стоять вблизи детских садов и школ. Главная цель «сплошных» проверок — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и снижение тяжести последствий. Как отметили инспекторы, особое внимание будут уделять не штрафам, а разговорам с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств. По правилам, для перевозки малышей до семи лет необходимо специальное кресло. Дети постарше должны сидеть на заднем сидении и быть пристёгнуты.
В 2017 году в Воронежской области зарегистрировали 252 ДТП с участием несовершеннолетних. В 141 аварии погибли шесть детей, ещё 160 — получили травмы. Инспекторы ГИБДД напомнили, что за нарушение требований к перевозке детей, автомобилистам грозит до 3 тыс. рублей штрафа.
В июле в Воронеже также проводили массовые проверки водителей. Тогда особое внимание инспекторы уделяли выявлению нетрезвых автомобилистов.