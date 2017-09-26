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18:17 (мск), источник: Индикатор

Президентом РАН стал Александр Сергеев

Президентом Российской академии наук стал Александр Сергеев. Об этом сообщает корреспондент Indicator.Ru со ссылкой на источник в РАН. Сергеев победил во втором туре, набрав 1045 голосов. Его оппонент, Роберт Нигматуллин, набрал 412 голосов.

Источник: РИА "Новости"

Накануне прошло Общее собрание РАН, на котором кандидаты в президенты выступали с предвыборными программами. После выступления кандидатов члены РАН обсуждали выдвинутые кандидатуры. Наибольшую поддержку получил академик Сергеев. За него призвали голосовать бывший президент РАН Владимир Фортов, академики Валерий Рубаков и Юрий Соломонов.

Геннадия Красникова поддержал нобелевский лауреат Жорес Алферов. Академик Эрик Галимов выступил за Роберта Нигматулина. Евгения Каблова среди прочих поддержал академик Алексей Конторович, а Владислава Панченко — академик Рэм Петров.

До начала выборной недели и во время первого дня общего собрания многие члены РАН высказали опасения, что выборы могут сорваться из-за того, что не наберется кворум. Однако уже к вечеру 25 сентября и.о. президента РАН Валерий Козлов заявил, что явка будет высокой.

На пост главы Академии претендовали Евгений Каблов, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ), Геннадий Красников, председатель Совета директоров ПАО «Микрон», Роберт Нигматулин, научный руководитель Института океанологии имени П. П. Ширшова, Владислав Панченко, научный руководитель Института лазерных и информационных технологий РАН, Александр Сергеев, директор ФИЦ Институт прикладной физики РАН. Прежним главой РАН был академик Владимир Фортов.

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