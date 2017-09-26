Президентом РАН стал Александр Сергеев

Накануне прошло Общее собрание РАН, на котором кандидаты в президенты выступали с предвыборными программами. После выступления кандидатов члены РАН обсуждали выдвинутые кандидатуры. Наибольшую поддержку получил академик Сергеев. За него призвали голосовать бывший президент РАН Владимир Фортов, академики Валерий Рубаков и Юрий Соломонов.

До начала выборной недели и во время первого дня общего собрания многие члены РАН высказали опасения, что выборы могут сорваться из-за того, что не наберется кворум. Однако уже к вечеру 25 сентября и.о. президента РАН Валерий Козлов заявил, что явка будет высокой.