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18:31 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырёх областях Казахстана

В Кызылординской, Костанайской и Южно-Казахстанской областях обещают порывистый ветер, в Жамбылской — грозу и усиление ветра.

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Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 27 сентября синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане облачно. Ночью 0−2 градуса тепла, днём 8−10 градуса тепла.

В Алматы облачно. Температура воздуха ночью 5−7 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 25−27 градусов.

В Акмолинской области солнечно. Температура воздуха ночью -2 -7 градусов. Днём 8−13 градусов тепла.

В Актюбинской области осадки. Температура воздуха ночью составит 0−5 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 10−15 градусов.

В Алматинской области временами облачно. Ночью 2−7 градусов, днём 19−24 градуса тепла.

В Атырауской области осадки. Ночная температура воздуха 0−5 градусов тепла. Температурный фон днём составит 10−15 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области облачно. Температура воздуха составит -2 -7 градусов ночью и до 9−14 градусов тепла днём.

В Жамбылской области осадки. Температура воздуха составит 5−10 градусов ночью, 20−25 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области осадки. Ночью составит 0−5, днём 5−10 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области осадки. Ночью температура воздуха 2−7 градусов тепла, днём 7−12.

В Костанайской области переменная облачность, дожди. Ночью на территории региона ожидается 0−5 градусов по Цельсию, днём 7−12 тепла.

В Кызылординской области дожди. Температура воздуха ночью составит 3−8, днём 17−22 тепла.

В Мангыстауской области облачно. Ночная температура воздуха 5−10 градусов тепла. Температурный фон днём составит 18−23 градуса по Цельсию.

В Павлодарской области облачно. Температура воздуха составит -2 -7 ночью и 8−13 днём.

В Северо-Казахстанской области облачно. Ночью температура воздуха от -2 -7 градусов, днём от 8−13 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области осадки. Температура воздуха ночью 5−10, днём 20−25 тепла.

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются дожди, на юге с грозой, лишь на востоке, юго-востоке и крайнем севере ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

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