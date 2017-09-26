Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырёх областях Казахстана
В Кызылординской, Костанайской и
В Кызылординской, Костанайской и
Прогноз погоды на 27 сентября синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане облачно. Ночью 0−2 градуса тепла, днём 8−10 градуса тепла.
В Алматы облачно. Температура воздуха ночью 5−7 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 25−27 градусов.
В Акмолинской области солнечно. Температура воздуха ночью -2 -7 градусов. Днём 8−13 градусов тепла.
В Актюбинской области осадки. Температура воздуха ночью составит 0−5 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 10−15 градусов.
В Алматинской области временами облачно. Ночью 2−7 градусов, днём 19−24 градуса тепла.
В Атырауской области осадки. Ночная температура воздуха 0−5 градусов тепла. Температурный фон днём составит 10−15 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области осадки. Температура воздуха составит 5−10 градусов ночью, 20−25 градусов тепла днём.
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В Карагандинской области осадки. Ночью температура воздуха 2−7 градусов тепла, днём 7−12.
В Костанайской области переменная облачность, дожди. Ночью на территории региона ожидается 0−5 градусов по Цельсию, днём 7−12 тепла.
В Кызылординской области дожди. Температура воздуха ночью составит 3−8, днём 17−22 тепла.
В Мангыстауской области облачно. Ночная температура воздуха 5−10 градусов тепла. Температурный фон днём составит 18−23 градуса по Цельсию.
В Павлодарской области облачно. Температура воздуха составит -2 -7 ночью и 8−13 днём.
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На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются дожди, на юге с грозой, лишь на востоке,