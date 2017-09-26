В Украине найдена могила возрастом 5 тыс. лет и ритуальная яма в форме стопы

Отмечается, что яма, которая по форме похожа на стопу и обложена камнями, расположена в центре кургана на полуметровой глубине. Тысячи лет назад здесь проводили магические обряды и ритуалы. По словам археологов, для Украины такая находка является уникальной.

Возле ритуальной ямы обнаружена могила человека, которого археологи условно назвали «Патриархом». Его похоронили 5 тыс. лет назад, а персональный курган свидетельствует об особом статусе покойника. Само место погребения имеет вид круга, что означает свернутого в кольцо змея — символ подземных сил.

Рядом с «Патриархом» ученые раскопали две могилы. Одна из них прикрыта стелами, имеющими форму человеческих тел. Во второй археологи нашли наконечники двух стрел и остатки ритуальной маски. «Похоронен взрослый человек, воин, весь засыпанный красной охрой, и стопы, и руки, и череп. И самое интересное, что он был убит двумя стрелами — одна была в грудной клетке, вторая — в районе таза», — рассказала археолог-исследователь Ирина Стебина.