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18:22 (мск), источник: Om1.ru

Омский полицейский получил медаль за спасение детей из пожара

Инцидент произошел еще в марте в Тюкалинском районе — двое детей с мамой остались в объятом огнем доме.

Во время награждения сотрудников МВД, отличившихся при исполнении служебных обязанностей, медаль «За смелость во имя спасения» получил младший сержант полиции Виктор Пядышев.

18 марта 2017 года сотрудник местного изолятора временного содержания увидел пожар в частном доме. Он забежал в горящее помещение и обнаружил там 6-летнего мальчика. Ребенок плакал от испуга. Полицейский вынес его на улицу, передал соседям и вернулся в дом, где оставались второй ребенок и мама. Потом подъехали медики и увезли женщину с детьми в больницу.

— Высокую награду младшему сержанту полиции Виктору Пядышеву вручил начальник УМВД России по Омской области полковник полиции Леонид Коломиец. Церемония награждения состоялась в присутствии личного состава областного Управления, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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