Омский полицейский получил медаль за спасение детей из пожара

18 марта 2017 года сотрудник местного изолятора временного содержания увидел пожар в частном доме. Он забежал в горящее помещение и обнаружил там 6-летнего мальчика. Ребенок плакал от испуга. Полицейский вынес его на улицу, передал соседям и вернулся в дом, где оставались второй ребенок и мама. Потом подъехали медики и увезли женщину с детьми в больницу.