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20:07 (мск), источник: КрымPress

На Керченской паромной переправе все больше людей и машин. МЧС следит за ситуацией

На Керченской паромной переправе, которая не работает из-за шторма, в очереди уже более 700 транспортных средств. Только в порту «Крым» очереди на погрузку ожидают 320 легковых автомобиля, 50 грузовых автомобилей, 35 автобусов. Общее количество людей ожидающих погрузку по состоянию на 15:00 составляло 1500 человек. По прогнозам оператора переправы, паромы не смогут возобновить работу еще два …

На Керченской паромной переправе, которая не работает из-за шторма, в очереди уже более 700 транспортных средств. Только в порту «Крым» очереди на погрузку ожидают 320 легковых автомобиля, 50 грузовых автомобилей, 35 автобусов. Общее количество людей ожидающих погрузку по состоянию на 15:00 составляло 1500 человек.

По прогнозам оператора переправы, паромы не смогут возобновить работу еще два дня. Шторм и сильный ветер не утихают. До четверга рекомендуем воздержаться от поездок в сторону Керченской паромной переправы.
 ООО «Морская дирекция»

За ситуацией следит МЧС.

«Для ожидающих граждан в порту, накопительных и распределительных площадках было организовано жизнеобеспечение. На месте работают оперативные группы 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым, которые осуществляют общий мониторинг ситуации, оказывают информационную помощь и готовы оказывать всю необходимую помощь в случае ухудшения ситуации, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Для всех желающих в залах ожидания организовано предоставление горячих напитков (чай, кофе, кипяток). Накопительные и распределительные площадки оборудованы всеми необходимыми объектами сервиса, Wi-Fi покрытием. Также на территории имеются комфортабельные залы ожидания с системами кондиционированием, места общественного питания, 4 банкомата, 40 санузлов, 20 душевых кабинок и места для курения.

Зал ожидания, рассчитанный на 1500 мест, оборудован комнатой матери и ребенка, детской игровой комнатой, а также медпунктами, кассами и прочими помещениями, предназначенными для комфортного пребывания пассажиров. На всех парковках и накопителях круглосуточно присутствуют сотрудники ООО «Морская дирекция» для незамедлительного реагирования на возникающие вопросы.

«Водителей, которые только планируют движение к переправе, просим по возможности отложить поездку, поскольку работа переправы осуществляется по фактической погоде», — подчеркнули в МЧС.

Пока, по прогнозу, неблагоприятные погодные условия (сильный ветер и шторм) сохранятся до 29 сентября.

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