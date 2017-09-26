На Керченской паромной переправе все больше людей и машин. МЧС следит за ситуацией
На Керченской паромной переправе, которая не работает
На Керченской паромной переправе, которая не работает
На Керченской паромной переправе, которая не работает
По прогнозам оператора переправы, паромы не смогут возобновить работу еще два дня. Шторм и сильный ветер не утихают. До четверга рекомендуем воздержаться от поездок в сторону Керченской паромной переправы.
За ситуацией следит МЧС.
«Для ожидающих граждан в порту, накопительных и распределительных площадках было организовано жизнеобеспечение. На месте работают оперативные группы 3-го
Для всех желающих в залах ожидания организовано предоставление горячих напитков (чай, кофе, кипяток). Накопительные и распределительные площадки оборудованы всеми необходимыми объектами сервиса,
Зал ожидания, рассчитанный на 1500 мест, оборудован комнатой матери и ребенка, детской игровой комнатой, а также медпунктами, кассами и прочими помещениями, предназначенными для комфортного пребывания пассажиров. На всех парковках и накопителях круглосуточно присутствуют сотрудники ООО «Морская дирекция» для незамедлительного реагирования на возникающие вопросы.
«Водителей, которые только планируют движение к переправе, просим по возможности отложить поездку, поскольку работа переправы осуществляется по фактической погоде», — подчеркнули в МЧС.
Пока, по прогнозу, неблагоприятные погодные условия (сильный ветер и шторм) сохранятся до 29 сентября.