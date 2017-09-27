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27 сентября, источник: Коммерсантъ-Online

«Российская наука попала в долину смерти»

Во вторник Российская академия наук избрала нового президента: во втором туре победил директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев. «Ъ» публикует речь, которую он накануне произнес перед общим собранием РАН. В ней тогда еще кандидат в президенты дал жесткую оценку состоянию российской науки и предложил свою программу по исправлению ситуации.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Коллеги, я выступаю последним. И, конечно, многие правильные мысли были уже здесь сформулированы. И я готов с другими кандидатами в президенты работать по многим направлениям, о которых они говорили. Поэтому я просто вам расскажу о том, что я думаю: как надо перестраивать академию, как добывать доверие в обществе, и что я для этого предлагаю делать.

Во-первых, если мы посмотрим на наукоориентированые и технологически развивающиеся и развитые страны… В этих странах взаимодействие науки и власти, отношения власти и общества — основаны на глубоком доверии.

И наука является ведущей производительной силой экономики. Она поднимает суммарный интеллект нации, она поднимает культурный уровень страны.

К сожалению, если посмотреть на российскую науку, она по всем этим направлениям скорее находится на отрицательном тренде. Это, конечно, вызывает неудовлетворение у власти и общества.

Я считаю, что основная наша проблема заключается в том, что мы должны вернуть Российской академии наук доверие и уважение власти и общества.
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Как это можно сделать?

Вообще, любое доверие строится на консенсусе. Мы обязательно должны добиться консенсуса с властью относительно оценки состояния науки в стране. Я считаю, что оно близко к катастрофическому. Так вот, надо добиться консенсуса в понимании причин, почему это произошло. Мы должны добиться консенсуса в том, чтобы определить траектории выхода из этого состояния. Я думаю, что таких траекторий немного, а может быть всего одна. И наконец, добиться консенсуса о том, какова роль фундаментальной науки и РАН при передвижении по этой траектории.

Какие, на мой взгляд, причины кризисного состояния науки в стране?

Есть объективные и субъективные причины. Объективная заключается в том, что мы прыгнули из одного экономического уклада в другой — и сразу захотели жить, в том числе и в науке, так, как живут развитые страны.

Там наука финансируется и государством, и промышленностью, экономикой. Причем в большей степени экономикой, чем государством.

У нас не получилось. И наука попала в своеобразную долину смерти. Государство уже не могло финансировать ее в тех объемах, в каких финансировало СССР, это понятно. А промышленность по существу так и начала финансировать. И проблема, по существу, в том, что в основном в науку вкладываются высокотехнологические экономики. А наша экономика, в основном, сырьевая. Поэтому, естественно, по законам капиталистической экономики, вкладываться в науку, чтобы получить быструю прибыль, ей не очень нужно.

Вторая причина заключается в том, что в нулевые годы был принят неправильный, по моему мнению, вектор — я его называю «вестернизация науки в стране».

Опять захотели быть как можно скорее похожими на развитые страны. Но этот вектор вестернизации привел к тому, что средства, выделяемые на науку, стали уходить из академического сектора. Они стали приходить в университеты, во вновь создаваемые институты развития. И академия наук, несмотря на то, что она продолжала давать наибольший вклад, научный продукт качественного мирового уровня, тем не менее, оказалась существенно урезана в финансировании.

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Одновременно с этим началась идеологическая кампания, цель которой была — практически дискредитировать академию. Говорили, что академия наук не только не нужна в рамках этой вестернизации — что она мешает развитию нашей науки! Вот это было, конечно, категорически неправильно.

Но — третья причина — к сожалению, академия наук в это время заняла пассивную позицию. И вместо того, чтобы действовать открыто и принимать участие в конкурентной борьбе, она сосредоточилась на своих проблемах, выбрала тактику осажденной крепости. Что было категорически неправильно. Я помню прекрасно, что за год и за полгода перед событиями 2013 года (имеется в виду правительственная реформа РАН, ставшая неожиданностью для академиков — «Ъ») и президент, и премьер предупреждали. Они говорили, что академия должна измениться — но это дело самой академии. Этого не было сделано, и мы получили в 2013 году то, что получили.

Я считаю, что реформа, в основу которой заложено разделение на центр компетенций и центр управления, была неправильным шагом.

И по прошествии трех лет мы с вами видим, что состояние науки в стране только ухудшилось.

Вот это мое видение причин, и я надеюсь добиться консенсуса с властью в том, что эти причины являются ключевыми для такого состояния науки в стране. Но после того, как будет достигнут консенсус, естественно, встанет вопрос о том, что академия наук добыть инструмент для того, чтобы реально участвовать в формировании научно-технической политики страны.

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Сейчас таких инструментов у нас просто нет. Статус ФГБУ, как уже говорили мои коллеги, ничтожен. Мы просто ничего не можем сделать, чтобы воплотить те замечательные программы, проекты и инициативы. Поэтому первое, что мы должны сделать — это скорректировать 253 ФЗ (закон «О Российской академии наук» от 27.09.2013 — «Ъ»).

На встрече с президентом Путиным мы слышали все от него такие слова: «Конечно, законы пишутся не только для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы их корректировать, если они не работают». Власть готова к корректировке 253 ФЗ, и это первое, с чего мы должны начать.

Я считаю, что в рамках этой корректировки академии наук должны быть даны не просто научно методические функции, как сейчас. А функции научно-организационного руководства академическими учреждениями.

Включая вопросы распределения средств, деление бюджета, который выделяется на фундаментальные исследования — но в то же время и принятие ответственности за результат.

Я думаю, что статусом, о котором говорили мои коллеги, скорее всего, должен быть статус государственной академии, которая имеет право соучредительства, наряду с ФАНО, научных институтов. Вот тогда мы точно сможем разложить, кому первое, а кому второе.

Считаю также правильным, чтобы в руководстве ФАНО были ученые.

И думаю, что должность руководителя ФАНО может совмещаться с должностью одного из руководителей Российской академии наук. Мы помним прекрасно время, когда был ГКНТ (Государственный комитет по науке и технике в СССР — «Ъ»), который возглавлял Лаверов — и он был одновременно вице-президентом РАН. Это были очень неплохие времена для развития фундаментальной науки в нашей стране.

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Итак, я считаю, что эта корректировка 253 ФЗ абсолютно необходима, с нее надо начинать. И я согласен с моими коллегами, что для поднятия статуса Российской академии наук должен быть учрежден Попечительский совет под руководством президента страны. После того, когда у нас появятся инструменты, все остальные вопросы будут уже к нам.

Нам надо существенно обновить работу Российской академии наук. И обновлять ее надо исходят из того, что членство в РАН это не только членство по заслугам. Это, вообще говоря, и работа. Мы должны организовать по-новому работу членов академии наук, с учетом того, что работа должна быть теперь другая. Раньше автоматически работа в РАН была работой в НИИ, сейчас этого нет.

Я считаю, что в руководстве академии наук должна появиться достаточно большая команда достаточно молодых членов академии, для которых работа в РАН будет основной, постоянной. А не по совместительству, как сейчас. Это серьезный, очень-очень серьезный момент.

Следующий момент — я считаю, что в течение пятилетнего срока избранного президента должна быть возможной ротация членов президиума РАН и руководителей отделений. Основная работа по подготовке предложений формирования научно-технической политики должна уйти на уровень отделений и советов.

Президиум должен решать только основные вопросы и осуществлять связь с вышестоящими органами власти. Работа советов должна быть категорически обновлена и переведена на постоянную основу. И работа технических членов совета должна быть оплачиваемой из средств госзадания.

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Каждому члену РАН, считаю, абсолютно необходим перечень конкретных задач, которые он должен решать. И он должен быть гласный, открытый, на сайте РАН. Чтобы к нам СМИ не обращались с вопросом: «А что у вас члены академии наук делают?».

После того, как будут получены инструменты и обновлена работа, я считаю, что мы действительно должны взяться за выполнение очень серьезных задач. Во-первых, задача реинтеграции РАН в народное хозяйство страны через выполнение крупных проектов. Это всегда было так в советское время, это было визитной карточкой академии наук. И она свои славу и уважение общества получала именно из того, что она руководила и выполняла крупные проекты.

Стратегия национально-технологического развития страны, которая была принята в прошлом году, дает замечательные рамки для того, что многое сделать. Вот ее надо наполнять крупными проектами по нашей инициативе.

Конечно, создание этих цепочек для выполнения крупных проектов требует квалифицированного заказчика. С этим есть проблемы. Но я считаю, что есть и вина академии наук в том, что мы эти консорциумы, эти цепочки не инициируем.

Мы должны это делать, мы должны расширять и укреплять сотрудничество с крупнейшими госкорпорациями — Росатом, Роскосмос, Ростех, — искать новых крупных партнеров. Крупные проекты должны снова стать визитной карточной Российской академии наук.
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Но говоря об этом, мы не должны забывать о фундаментальных исследованиях. Это основное, что академия наук должна делать. У нас должен быть баланс между прикладными крупными проектами и фундаментальными исследованиями. И здесь, на мой взгляд, основная проблема в том, что у нас катастрофически не хватает инструментария. Он не обновлялся десятилетиями, а сейчас чтобы получать результаты мирового уровня, надо иметь уникальные инструменты.

Считаю необходимым создание Фонда инструментализации российской науки. По нашим с коллегами оценкам такой фонд должен составлять порядка 30 млрд рублей в год, это не так много. И можно было бы сказать, чтобы государство дало эти деньги. Но я считаю политически правильным, чтобы этот фонд был образован за счет налога на прибыль наших сырьевых корпораций и госкомпаний. Ведь те богатства и доходы, которые они сейчас имеют, вообще говоря, добыты трудом наших ученых.

(Аплодисменты в зале).

Коллеги, у меня в программе написаны мои представления о том, как должен быть устроен фронт фундаментальных исследований. Это три уровня. Уровень понимания — сплошной, уровень конкурентности — фрагментированный, и третий — уровень лидерства. По нашим оценкам, чтобы все эти уровни профинансировать, необходимо порядка 60 млрд руб. в год.

Меня спрашивают: «Вот ты говоришь про деньги, а откуда деньги взять?».

Коллеги, из-за невыполнения 599 указа президента («майский указ» о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки — «Ъ») в этом году наша фундаментальная наука недополучит 80 млрд рублей. Поэтому на вопрос «Где взять деньги?» ответ совершенно понятен. Надо выполнять указы президента!

(В зале смех).

Следующий вопрос, о котором я хотел рассказать — это то, что мы безусловно должны вернуть влияние РАН в проекты, которые выполняются на средства обеспечения обороны и безопасности страны. В советское время мы всегда сотрудничали, и проблема сейчас усугубляется начавшимся таким практически военным противостоянием, сложной геополитической ситуацией. Я думаю, мы обязательно должны сотрудничать с ВПК (военно-промышленный комплекс — «Ъ»).

Мы обязательно в конце концов принять программу, которую 8 лет не можем принять — «Программу фундаментальных и поисковых исследований в интересах обороны и государственной безопасности».

Сегодня уже обсуждали тему региональной политики РАН. Региональная сеть сейчас разрозненна, и вопрос о том, что делать с нашими тремя отделениями — вопрос очень серьезный. Я считаю, что мы должны в рамках 253 ФЗ изменить статус, стать соучредителями, взять на себя научно-организационное руководство — и тогда эти проблемы могут быть решены. Я не вижу других способов сейчас. Но даже в рамках существующего законодательства я считаю, что мы недорабатываем. Мы ведь имеем право организовывать представительства.

Почему у нас представительство, по-моему, одно и только в Ницце?

(В зале смех).

Мы должны в каждом регионе, где есть технические институты, организовывать представительство Российской академии наук. Которые должны защищать эти институты, работать с органами власти — это повысит нашу видимость в регионах.

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Если говорить о взаимодействии с образованием, то надо возвращаться к программе интеграции, которая прекрасно работала в конце 90-х. Мы должны выстраивать свое сотрудничество с ведущими университетам, и эта связь, эта дружба должна, без всякого сомнения, развиваться.

Если говорить вообще о цепочке — средняя школа, университет и научная школа, — здесь важно уделять внимание каждому звену. Но особенно — научным школам. Это достояние нашей страны, и то, что сейчас программа поддержки научных школ опустилась до оскорбительного уровня — ну, это нужно менять. Такая программа должна работать.

Коллеги! Один из моментов, где мы недорабатываем — это наша закрытость.

Мы должны быть открытыми для СМИ, в академии должен работать современный пресс-центр, свое информационное агентство.

Работа со СМИ должна быть ежедневной заботой руководителей РАН. Мы должны вместе с ними пробивать дорогу к обществу, чтобы о нас знали все, на всех уровнях. И в этом смысле я считаю СМИ нашими соратниками.

В заключение я хочу обратиться к старшему поколению, сидящему здесь. Много сейчас критики о том, что РАН устарела и не может быть активным участником научно-технологического процесса… Я с этим категорически не согласен. Ваши знания и опыт абсолютно нужны для обновления РАН.

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Молодые коллеги! Многие из нас — и я сам — работают сейчас директорами бюджетных учреждений и они сверх головы заняты разыми бюрократическими цепочками. Давайте не будем забывать, что мы с вами избранные члены Российской академии наук и должны работать на нее. Я считаю, что академия наук и президиум должны быть сплавом мудрости старших и активности молодых.

И наконец я хочу обратиться к членам всех трех академий. Да, много было критики — но давайте мы посмотрим на то, что получилось положительного из того факта, что мы оказались под общей крышей. Давайте будем развивать междисциплинарные исследования.

Все что нам сейчас нужно — и ранняя диагностика, и персонифицированная медицина — все основано на результатах естественных наук, понимаете. И эти ученые, естественнонаучники, они в XXI веке будут зарабатывать свою славу не на том, что они сковали ядерный или ракетный щит страны, а на том, что они вместе с вами принесут новые знания и открытия в живые системы.

Я считаю, что в нашем единстве старшего и молодого поколения, единстве всех трех академий — залог устойчивость нашей академии. Только будучи едиными, мы сможем вернуть доверие общества и власти. И я уверен, что академию будут не только уважать, но и гордиться ей. Спасибо.

Подготовил Александр Черных.

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