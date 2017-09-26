Рэпер из США начал сбор средств, чтобы доказать, что Земля плоская
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский рэпер B.o.B. запустил краудфандинговую кампанию на
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский рэпер B.o.B. запустил краудфандинговую кампанию на
Ранее известный исполнитель не раз ставил под сомнение общепризнанную форму Земли в Twitter. К одному из своих сообщений, опубликованных в минувшем году, он прикрепил фотографию себя на фоне заката. «Города на заднем плане располагаются примерно в 16 милях друг от друга. Где же изгиб? Пожалуйста, объясните это», — задался вопросом B.o.B.
Всего B.o.B. планирует собрать 200 тысяч долларов. За четыре дня с начала кампании удалось накопить 700 долларов.
«Помогите B.o.B. купить и запустить несколько спутников в космос. Он будет предоставлять вам пошаговое фиксирование событий! Помогите B.o.B. найти изгиб!» — говорится в сопроводительном сообщении на сайте GoFundMe.