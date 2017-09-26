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19:05 (мск), источник: РИА Новости

Рэпер из США начал сбор средств, чтобы доказать, что Земля плоская

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский рэпер B.o.B. запустил краудфандинговую кампанию на онлайн-сервисе GoFundMe; на эти средства он планирует приобрести и запустить несколько космических спутников, чтобы с помощью собранных данных точно определить, какую на самом деле форму имеет наша планета.

Источник: AFP 2017

Ранее известный исполнитель не раз ставил под сомнение общепризнанную форму Земли в Twitter. К одному из своих сообщений, опубликованных в минувшем году, он прикрепил фотографию себя на фоне заката. «Города на заднем плане располагаются примерно в 16 милях друг от друга. Где же изгиб? Пожалуйста, объясните это», — задался вопросом B.o.B.

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По данным газеты Independent, рэпер в прошлом году официально присоединился к Обществу плоской Земли, члены которого пытаются доказать, что наша планета имеет форму диска.

Всего B.o.B. планирует собрать 200 тысяч долларов. За четыре дня с начала кампании удалось накопить 700 долларов.

«Помогите B.o.B. купить и запустить несколько спутников в космос. Он будет предоставлять вам пошаговое фиксирование событий! Помогите B.o.B. найти изгиб!» — говорится в сопроводительном сообщении на сайте GoFundMe.

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Интернет-пользователи активно комментируют задумку музыканта. «Я дам тебе 1000 долларов, если ты мне скажешь, что это за изогнутая тень на полумесяце», — написал в комментариях Марти Костелло. «Сколько денег потребуется, чтобы отправить этого парня в университет? Очевидно, это было бы дешевле», — заметил Джо Пелан.

Кто-то предложил B.o.B. дойти до края Земли и сделать фото, некоторые задались вопросом, можно ли доверять самим спутникам. Нашлись и единомышленники, которые поддержали рэпера и даже попросили взять их в дело.

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