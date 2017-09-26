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19:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа главная опасность подключения мозга к интернету

Инженеры из университета Витватерсранд в Южной Африке успешно передали волны человеческого мозга в интернет с помощью электроэнцефалографа и мини-компьютера Raspberry Pi. Об этом сообщает Vice. Это означает, что мозг в скором времени можно будет как подключать к сети, так и взламывать.

«Информация может перемещаться из наших мозгов в сеть и обратно», — считает глава исследовательской группы проекта Brainternet («интернет мозгов»), преподаватель информатики Адам Пантанович (Adam Pantanowitz). Однако ученый обеспокоен этической стороной разработок, которые позволят подключать мозг к интернету так же, как бытовые устройства. Подключения такого типа служат легкой мишенью для хакеров.

Ученый считает, что опасность взлома и управления сознанием людей злоумышленниками станет реальной, когда инженеры научатся не просто передавать, а загружать информацию по сети в человеческий мозг. Пока эксперименты в рамках «интернета мозгов» находятся на начальной стадии, Пантанович предлагает решить некоторые проблемы безопасности заранее. Например, создать для Brainternet новую независимую сеть. Это может быть квантовая сеть, защищенная от вторжений. «Если кто-то начинает взлом или подделку информации в середине соединения, то меняется вся природа такой сети, чтобы предупредить о совершаемой атаке», — объясняет Пантанович.

Возможные угрозы, связанные с расширением возможностей мозга за счет подключения к интернету, уже обсуждались научным сообществом. В исследовании, опубликованном в издании Frontiers of Neuroengineering, говорилось, что в будущем хакеры переориентируются на взлом сознания, а не компьютеров.

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