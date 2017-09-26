Названы 12 профессий, которые сделают вас счастливым

Источник: Tengrinews

Ученые опросили почти 28 тысяч американцев разных возрастов в разных поколениях с 1972 года до наших дней. В итоге профессии были ранжированы по уровню удовлетворения от работы.

Вот как выглядит список профессий с самыми низкими показателями «удовлетворения от работы».

Только 25 процентов кровельщиков назвали свою работу «удовлетворяющей». Удивляет присутствие в этом списке таких людей, как повар, бармен и продавец в магазине одежды.

А вот как выглядит список профессий, обладатели которых «счастливы». На первом месте неожиданно оказались священники. В среднем 67 процентов людей этой профессии в разные годы утверждали, что они «очень счастливы».

В целом исследование, с одной стороны, показало очевидную вещь: ручной труд и маленькая зарплата — плохая работа, творчество и большая зарплата — хорошая работа.

Однако есть нюансы, о которых рассказывает один из авторов исследования, социолог Чикагского университета Том Смит.