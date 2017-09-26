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20:57 (мск), источник: PROUFU.ru

Пропавшего в Уфе ребенка нашли через несколько часов поисков

В Уфе благополучно завершились поиски 11-летнего мальчика, который потерялся по дороге из школы.

Представитель поисковой группы сообщил, что ребенок найден, он жив и здоров.

Ранее стало известно, что ученик одной из школ в Сипайлово вышел после уроков, но до дома не дошел. Родственница ребенка сообщила, что утром мальчик поссорился с мамой. Он выходил на связь, но отказывался возвращаться домой, рассказала мама Нина.

«Сын сейчас рядом со мной. Из-за того, что поругались, он ушел в “Планету”. Распереживался. Все хорошо, он жив-здоров, ему никто не угрожал», — рассказала мать ребенка.

В поисках участвовали сотрудники полиции и добровольцы.

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