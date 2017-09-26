Пропавшего в Уфе ребенка нашли через несколько часов поисков
В Уфе благополучно завершились поиски 11-летнего мальчика, который потерялся по дороге из школы.
В Уфе благополучно завершились поиски 11-летнего мальчика, который потерялся по дороге из школы.
Представитель поисковой группы сообщил, что ребенок найден, он жив и здоров.
Ранее стало известно, что ученик одной из школ в Сипайлово вышел после уроков, но до дома не дошел. Родственница ребенка сообщила, что утром мальчик поссорился с мамой. Он выходил на связь, но отказывался возвращаться домой, рассказала мама Нина.
«Сын сейчас рядом со мной.
В поисках участвовали сотрудники полиции и добровольцы.