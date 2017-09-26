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22:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жители Перми приняли за НЛО полёт ступени ракеты «Тополь» в вечернем небе

Минобороны России успешно испытало межконтинентальную баллистическую ракету.

Жители Перми стали свидетелями полёта необычного яркого объекта, который оставлял конусовидный след в вечернем небе. Кто-то принял его за метеорит, кто-то — за НЛО. На самом же деле пермяки стали свидетелями испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны, вечером 26 сентября боевые расчеты РВСН провели успешный пуск «Тополя» с полигона «Капустин Яр» (Астраханская область). Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан).

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И пермяки, как и жители ещё ряда российских городов, стали свидетелями полёта одной из отделившихся ступеней ракеты.

«Просто через наш край проходит полётная трасса. И так получилось, что именно над Пермью произошло отделение одной из ступеней. Это далеко не первый случай, и раньше пермяки имели возможность наблюдать столь фееричную картину, которую многие приняли за пролет НЛО», — пояснил «АиФ-Прикамье» уфолог Николай Субботин.

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