Жители Перми приняли за НЛО полёт ступени ракеты «Тополь» в вечернем небе

Жители Перми стали свидетелями полёта необычного яркого объекта, который оставлял конусовидный след в вечернем небе. Кто-то принял его за метеорит, кто-то — за НЛО. На самом же деле пермяки стали свидетелями испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны, вечером 26 сентября боевые расчеты РВСН провели успешный пуск «Тополя» с полигона «Капустин Яр» (Астраханская область). Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан).

<div id="vk_post_182717857_240"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_182717857_240", 182717857, 240, 'B_ACHaJMO3HrgU__MFLjTBkrguh0')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

И пермяки, как и жители ещё ряда российских городов, стали свидетелями полёта одной из отделившихся ступеней ракеты.

«Просто через наш край проходит полётная трасса. И так получилось, что именно над Пермью произошло отделение одной из ступеней. Это далеко не первый случай, и раньше пермяки имели возможность наблюдать столь фееричную картину, которую многие приняли за пролет НЛО», — пояснил «АиФ-Прикамье» уфолог Николай Субботин.