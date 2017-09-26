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22:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, что за яркую вспышку увидели люди в ночном небе Башкирии

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Стало известно, что за яркую вспышку увидели люди в ночном небе. Пользователи соцсетей выкладывают фотографии.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ, ракетные войска стратегического назначения России успешно провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь-М». Ракета стартовала с полигона Капустин Яр в Астраханской области и с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары Шаган в Казахстане.

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Целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных ракет. Полученная информация будет использована для разработки эффективных средств преодоления ПРО, которыми будет оснащаться перспективная группировка российских баллистических ракет.

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