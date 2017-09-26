Aerosmith отменила концерты из-за болезни Стивена Тайлера
Вокалист группы принес свои извинения поклонникам и попросил их не беспокоиться о его здоровье.
Вокалист группы принес свои извинения поклонникам и попросил их не беспокоиться о его здоровье.
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/.
«К сожалению, солист Стивен Тайлер в связи с неожиданными проблемами со здоровьем обратился за срочной медицинской помощью, врачи порекомендовали ему в настоящий момент воздержаться от поездок и выступлений, — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице коллектива. — По этой причине последние четыре выступления в рамках тура по Южной Америке будут отменены».
На сайте также приводится заявление самого Тайлера, который приносит извинения поклонникам группы и просит их не беспокоиться.