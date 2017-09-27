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00:10 (мск), источник: Noi.md

Победителя лотереи с призом в полмиллиона евро не могут найти

На крошечном острове у берегов Ирландии не могут найти победителя, выигравшего 500 тысяч евро в лотерею.

На острове Бер у побережья Ирландии не могут найти человека, выигравшего €500 тыс. в лотерею Euromillions, пишет Sky News.

Сообщается, что житель острова с населением в 180 человек купил в местном почтовом отделении билет лотереи Euromillions, который стал выигрышным.

Отмечается, что всю последнюю неделю на острове главной темой для обсуждения был выигрыш, однако за призом никто не явился. Сотрудница почтового отделения Мэри Мёрфи уверена, что покупателем билета был местный житель, а не турист с «большой земли». По её словам, самый крупный выигрыш в лотерею на острове составлял 20 евро.

Отмечается, что билеты лотереи Euromillions начали продаваться на острове только в 2016 году, а почтовому отделению грозило закрытие. Местные жители считают, что дополнительная известность привлечёт на остров больше туристов.

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