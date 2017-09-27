Twitter намерен увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза
Данное новшество не будет распространяться на японский, китайский и корейский языки, так как они позволяют выразить мысль меньшим числом символов.
Данное новшество не будет распространяться на японский, китайский и корейский языки, так как они позволяют выразить мысль меньшим числом символов.
В нем отмечается, что многие пользователи Twitter, пишущие в особенности на английском языке, испытывают неудобства в связи с наличием в настоящее время лимита в 140 знаков в сообщениях.
Данное новшество не будет распространяться на японский, китайский и корейский языки, так как они позволяют выразить мысль меньшим числом символов.
Согласно опубликованной в блоге информации, в настоящее время указанная функция доступна «только небольшой группе» пользователей. Когда именно могут вступить в силу изменения для всей аудитории социальной сети, пока не уточняется.
Twitter был создан в 2006 году, в настоящее время насчитывается около 320 млн его активных пользователей. Он входит в число наиболее посещаемых ресурсов в интернете.