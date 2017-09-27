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03:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Лето уходит из Приморья

Летнее тепло постепенно уйдет из Приморья, уступив место осенней прохладе, об этом «Deita. ru» сообщает со ссылкой на Примпогоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 70% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 27 сентября, погоду в регионе определяет днем поле повышенного атмосферного давления. В крае облачно, днем преимущественно без осадков. Ветер днем западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем +6…+18°C.

Во Владивостоке после небольшого ночного дождя днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный сильный. Температура воздуха днем не поднимется выше +14…+16°С. Однако температура воды в Амурском заливе еще радует +19°C.

В Уссурийске днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем +17…+19 °С.

В Находке днем переменная облачность, без осадков. Ветер утром северо-западный сильный, днем северо-западный умеренный до сильного. Температура днем +17…+19°С.

Таисия Масина.

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