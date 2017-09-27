Лето уходит из Приморья
Летнее тепло постепенно уйдет из Приморья, уступив место осенней прохладе, об этом «Deita. ru» сообщает со ссылкой на Примпогоду.
Летнее тепло постепенно уйдет из Приморья, уступив место осенней прохладе, об этом «Deita. ru» сообщает со ссылкой на Примпогоду.
Сегодня, 27 сентября, погоду в регионе определяет днем поле повышенного атмосферного давления. В крае облачно, днем преимущественно без осадков. Ветер днем западный,
Во Владивостоке после небольшого ночного дождя днем переменная облачность, без осадков. Ветер
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Таисия Масина.