В Хабаровском крае становится холоднее
Север региона остаётся во власти дождей и ветра.
Север региона остаётся во власти дождей и ветра.
В Хабаровском крае продолжается последовательное понижение дневных температур. которое послужило причиной для начала отопительного сезона в ряде районов, а вскоре заставит потеплеть батареи и в дальневосточной столице. Циклон, пришедший в регион в начале недели, продолжит терзать осадками север: в центральной части края сильных дождей не ожидается.
В Хабаровске дневная температура понизится до 10−12 °C. Без осадков. Скорость
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В Советской Гавани дневная температура понизится до 14−16 °С. Дождь. Скорость
В Охотске дневная температура повысится до 10−12 °C. Дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.
В Вяземском дневная температура понизится до 13−15 °C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура понизится до 8−10 °C. Небольшой дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.
В Аяне дневная температура останется на отметке 10−12 °C. Сильный дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 18−23 м/с.
В Чумикане дневная температура понизится до 9−11 °C. Пройдёт дождь, временами сильный. Скорость
В Бикине дневная температура понизится до 13−15 °C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 12−14 °C. Дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до 12−14 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость жного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.