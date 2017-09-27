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03:39 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае становится холоднее

Север региона остаётся во власти дождей и ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 70% 759 мм рт. ст. 3 м/с

В Хабаровском крае продолжается последовательное понижение дневных температур. которое послужило причиной для начала отопительного сезона в ряде районов, а вскоре заставит потеплеть батареи и в дальневосточной столице. Циклон, пришедший в регион в начале недели, продолжит терзать осадками север: в центральной части края сильных дождей не ожидается.

В Хабаровске дневная температура понизится до 10−12 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 12−14 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 13−15 °C. Дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 14−16 °С. Дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Охотске дневная температура повысится до 10−12 °C. Дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 13−15 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 8−10 °C. Небольшой дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке 10−12 °C. Сильный дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 18−23 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 9−11 °C. Пройдёт дождь, временами сильный. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 13−15 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 12−14 °C. Дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до 12−14 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость жного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

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