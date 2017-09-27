В Хабаровском крае становится холоднее

В Хабаровском крае продолжается последовательное понижение дневных температур. которое послужило причиной для начала отопительного сезона в ряде районов, а вскоре заставит потеплеть батареи и в дальневосточной столице. Циклон, пришедший в регион в начале недели, продолжит терзать осадками север: в центральной части края сильных дождей не ожидается.

В Хабаровске дневная температура понизится до 10−12 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 12−14 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 13−15 °C. Дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 14−16 °С. Дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Охотске дневная температура повысится до 10−12 °C. Дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 13−15 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 8−10 °C. Небольшой дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке 10−12 °C. Сильный дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 18−23 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 9−11 °C. Пройдёт дождь, временами сильный. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 13−15 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 12−14 °C. Дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.