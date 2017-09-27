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03:40 (мск), источник: Восток Медиа

Активисты устроят месяц «оздоровления» хабаровчанам

Жителей краевого центра ждёт много мероприятий по укреплению здоровья.

В хабаровском парке «Динамо» 29 сентября стартует месячник по профилактике наркомании, алкоголизма и поведенческих болезней среди детей и подростков. Активисты организуют для жителей дальневосточной столицы просветительские и спортивные мероприятия, в которых примут участие около 15 тысяч человек.

Начало в 15:30 даст командная спортивная игра «Прорыв». В ней примут участие детские и молодёжные общественные объединения, добровольческие отряды, патриотические клубы города. Участников научат эффективно проводить различные мероприятий, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

После тренинга активисты молодёжных общественных объединений в течение месяца будут проводить спортивные эстафеты и соревнования, а также вести просветительскую работу в школах, ссузах, вузах и интернатах. Они расскажут о том, почему вреден алкоголь и наркотики, какие могут быть последствия их употребления. Кроме того, школьники и студенты познакомятся с основами правильного питания и здорового образа жизни? сообщает пресс-служба городской администрации.

Месячник, организованный при поддержке центра по организации досуга детей и молодёжи, продлится до конца октября.

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