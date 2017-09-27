Тля активизировалась в Хабаровске перед холодами

— Подобное явление в это время года для нашего региона обычное, просто в этом году тли больше, чем обычно, — уточняет Надежда Михайловна. — У этих насекомых очень сложная биология, а когда начинается благоприятное для размножения время, как сейчас — короткий фотопериод, то есть световой период суток, а также понижается температура воздуха, у этих насекомых появляются крылатые самки, которые откладывают яйца на зиму. Осенью у тли завершается жизненный цикл. Крылатые особи способны преодолевать большие расстояния и создавать новые колонии на новых местах. Согласно новым исследованиям, рождение крылатых тлей может быть вызвано и особыми ароматными веществами, которые выделяются тлями, когда они подвергаются нападению со стороны врагов, например, божьих коровок. Эти предупредительные вещества вызывают в колонии большое беспокойство и повышенное движение. При этом создаётся эффект перенаселения, что вызывает быстрое производство крылатого потомства.



Напомним, как ранее сообщало агентство, в Комсомольском заповеднике ученые нашли зимнего бескрылого комара. Ранее считалось, что в Хабаровском крае он не водится.