В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков

В новом стандарте предлагается также запретить искусственный подсластитель и ограничить использование ортофосфорной кислоты. Более того, проект стандарта предполагает требования к маркировке, которая должна иметь надпись, предупреждающую о вреде потребления алкоголя.

Ранее портал iz.ru писал, что Минздрав зафиксировал снижение уровня потребления алкоголя в России. Если в 2008 года уровень употребления спиртных напитков среди россиян составлял 18 литров на душу населения в год, то в 2017 этот показатель уменьшился до 10,3. В целом, по данным Минздрава, утверждение, что Россия — самая пьющая страна, это не более, чем миф.