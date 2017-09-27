Спорткомплекс для собак за 280 млн рублей мечтают построить в Хабаровске

Источник: AP 2017

В Хабаровске планируют построить комплекс для дрессировки собак. Проект разработали в общественной организации «Федерация спортивно-прикладного собаководства Хабаровского края». Он включает открытый стадион, крытый амбар, бассейн для тренировки питомцев и гостиницу.

— Стоимость проекта составляет примерно 280 млн рублей. Это будет единственный на Дальнем Востоке полностью оснащенный центр подобного рода. В нем будут проводится не только тренировки, но также выставки и соревнования краевого и общероссийского уровней. Сейчас нам приходится готовиться к конкурсам в полевых условиях: то на футбольных полях, то на площадке перед ТЭЦ. У нас сильная подготовка, собаки хорошо себя показывают на чемпионатах. Но они тушуются перед большим количеством зрителей, боятся гула толпы, потому что не имели возможности тренироваться в нормальных условиях здесь, в нашем городе, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» председатель федерации спортивно-прикладного собаководства края Владимир Корякин.

Планируется, что новый комплекс появится на территории, прилегающей к краевому центру развития хоккея «Амур».

— По задумке, объект займет площадь в пять гектаров, ведь помимо центра для собак, там предусмотрены офисное здание, ветеринарные клиники и специализированные магазины. Территорию под строительство мы согласовали с главным архитектором Хабаровска, — продолжил Владимир Корякин. — Кстати, собаководческий комплекс также поспособствует воспитанию не только питомцев, но и их хозяев. Например, в вопросе уборки с улиц продуктов жизнедеятельности четвероногих друзей.

Однако в связи с тем, что собаководческая организация является общественной, с реализацией проекта возникли трудности.