Ещё 7 млн ДВ-гектаров станут доступны в Хабаровском крае

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Более 7 млн «Дальневосточных гектаров» будут дополнительно открыты в Хабаровском крае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«По поручению Юрия Петровича Трутнева мы провели серьезную работу по сокращению зон “нельзя”. Например, площадь защитных лесов, закрытая для предоставления “дальневосточного гектара”, сократилась более чем на 465 тыс га. Площадь охотугодий, на которых нельзя выделять землю, по предложениям охотпользователей мы сократили более чем на 6,8 млн га. Таким образом, в оборот дополнительно войдет более 7,3 млн гектаров. Безусловно, это существенно расширит возможности людей, которые хотят получить землю в Хабаровском крае», — сказал глава региона Вячеслав Шпорт.

Напомним, работу по корректировке зон «нельзя» ведут все регионы Дальнего Востока после принятия поправок в федеральный закон о «дальневосточном гектаре». До 1 октября субъекты должны её завершить.