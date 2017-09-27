Пропавшую в Хабаровске школьницу нашли на чердаке

Школьницу, пропавшую в Хабаровске 22 сентября, волонтеры нашли сегодня ночью на чердаке заброшенного дома. Как рассказала тетя девочки, в виде наказания беглянке на месяц запретят пользоваться Интернетом, сообщает портал «Губерния».

«Вчера вечером нам позвонили жители Краснофлотского района и сказали, что пропавшая школьница гуляет возле заброшенного здания в компании неопрятных подростков. Мы быстро собрали группу добровольцев и отправились на указанный адрес. После непродолжительных поисков девочку нашли на чердаке нежилого дома. На вопрос, почему она не звонила маме, девочка ответила, что продала смартфон», — рассказала родственница подростка, которая сама принимала участие в поисках.