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04:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Пропавшую в Хабаровске школьницу нашли на чердаке

Девочка не могла связаться с родными, потому что продала свой смартфон.

Школьницу, пропавшую в Хабаровске 22 сентября, волонтеры нашли сегодня ночью на чердаке заброшенного дома. Как рассказала тетя девочки, в виде наказания беглянке на месяц запретят пользоваться Интернетом, сообщает портал «Губерния».

«Вчера вечером нам позвонили жители Краснофлотского района и сказали, что пропавшая школьница гуляет возле заброшенного здания в компании неопрятных подростков. Мы быстро собрали группу добровольцев и отправились на указанный адрес. После непродолжительных поисков девочку нашли на чердаке нежилого дома. На вопрос, почему она не звонила маме, девочка ответила, что продала смартфон», — рассказала родственница подростка, которая сама принимала участие в поисках.

Сегодня с девочкой будут работать психологи и инспекторы отдела по делам несовершеннолетних.

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