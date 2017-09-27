«Другого варианта не было»: За тренера, побившего моржа Мишу, начали заступаться эксперты

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.

Скандальный случай с избиением моржа вызвал бурное обсуждение. Многие сразу же осудили тренера и сочли правильным решение о его увольнении. Однако эксперты не увидели большой вины сотрудника океанариума в этом инциденте, утверждая, что другого выхода могло и не быть. Сам тренер считает, что историю просто очень сильно раздули, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на федеральные СМИ.

Тренер утверждает, что не избивал животное, а всего лишь «шлепнул» его. «Морж в вольере у котиков — это опасно, потому что он просто мог их задавить», — рассказал он в интервью телеканалу «РЕН ТВ».

Сначала сотрудники океанариума решили отпугнуть Мишу, но он никак на это не отреагировал. Котики в то время начали нервничать, заявил тренер. Тогда мужчина решил ударить моржа по усам — причинять животному физические увечья он не хотел.

«Все, что пишут, что избили животное, — это дикость. Во-первых, я его вырастил. Я с ним 4,5 года уже. Это мой зверь. Я несу за него ответственность прямую. Я все время посвящал ему, чтобы побыть больше с моржом», — заявил тренер Приморского океанариума.

Как рассказал телеканалу «360» бывший управляющий Экзотариума в ТРЦ РИО Геворг Григорян, все тренеры, включая цирковых, применяют разные методы в дрессировке животных.

«Возможно, не было другого варианта, кроме применения силы», — подчеркнул он. Каждое животное привыкает к своему требованию и в каждом требовании видит свой смысл.

«Вполне возможно, что это был какой то предупреждающий знак. Каждое животное воспринимает каждый жест иначе. Судя по тем записям, которые я увидел, тренер поступил здраво», — заявил Геворг Григорян.

Знаменитый телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов в интервью Пятому каналу вообще заявил, что формулировка «избиение моржа» равнозначна тому, что пятилетний мальчик избил боксера.

Отметим, что случай нанесения побоев моржу Мише встал в широкий ряд нелицеприятных, а часто и поражающих воображение инцидентов в Приморском океанариуме. Совсем недавно, 23 сентября, из-за недосмотра погибла белуха Маруся. В вольере на БИММе она запуталась в сети, принесенные штормом, не смогла самостоятельно выбраться на поверхность и задохнулась.

В середине июля стало известно о гибели 4 скатов общей стоимостью 3,129 млн рублей. Гидробионты оказались в осушенном танке из-за отклеивания изоленты, удерживающей шланг для подачи воды.

В начале июля в Океанариуме скончался от болезни дельфин-белобочка Ами. Буквально за четыре дня до гибели дельфина стало известно о том, что тот самый морж Миша, пострадавший от рук тренера, по непонятной причине упал в полупустой бассейн.

— Во время заполнения водоема морж находился в аквастадионе. Но он выбрался из него и направился к бассейну. Остановить восьмисоткилограммовое животное не удалось, — пояснили тогда в пресс-службе Приморского океанариума.

Одно из самых громких происшествий, связанных с гибелью животных в океанариуме, уже дошло до суда. Следственные в июне завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности директора научно-образовательного комплекса «Приморской океанариум» ДВО РАН Дмитрия Питрука. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (халатность).