«Другого варианта не было»: За тренера, побившего моржа Мишу, начали заступаться эксперты
По словам бывшего управляющего Экзотариума в Москве, сотрудник Приморского океанариума поступил здраво.
По словам бывшего управляющего Экзотариума в Москве, сотрудник Приморского океанариума поступил здраво.
Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.
Скандальный случай с избиением моржа вызвал бурное обсуждение. Многие сразу же осудили тренера и сочли правильным решение о его увольнении. Однако эксперты не увидели большой вины сотрудника океанариума в этом инциденте, утверждая, что другого выхода могло и не быть. Сам тренер считает, что историю просто очень сильно раздули, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на федеральные СМИ.
Тренер утверждает, что не избивал животное, а всего лишь «шлепнул» его. «Морж в вольере у котиков — это опасно, потому что он просто мог их задавить», — рассказал он в интервью телеканалу «РЕН ТВ».
«Все, что пишут, что избили животное, — это дикость.
Как рассказал телеканалу «360» бывший управляющий Экзотариума в ТРЦ РИО Геворг Григорян, все тренеры, включая цирковых, применяют разные методы в дрессировке животных.
«Возможно, не было другого варианта, кроме применения силы», — подчеркнул он. Каждое животное привыкает к своему требованию и в каждом требовании видит свой смысл.
«Вполне возможно, что это был какой то предупреждающий знак. Каждое животное воспринимает каждый жест иначе. Судя по тем записям, которые я увидел, тренер поступил здраво», — заявил Геворг Григорян.
Отметим, что случай нанесения побоев моржу Мише встал в широкий ряд нелицеприятных, а часто и поражающих воображение инцидентов в Приморском океанариуме. Совсем недавно, 23 сентября,
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