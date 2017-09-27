Русская келин: Наши дети говорят только на казахском языке

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С будущим мужем Бауыржаном Татьяна познакомилась 11 лет назад. Сегодня пара воспитывает двух детей — дочь Камилу и сына Адильжана.

«Поначалу было тяжело, потому что разность ментальности давала о себе знать. Как и все пары, мы притирались друг к другу, но со временем справились со всеми трудностями. Родители наши не были откровенно против, просто боялись, что мы слишком разные и не сможем создать крепкую семью. Но мы смогли. Кому-то нужно было уступить, и я приняла условия своего мужа. Самое главное для него было, чтобы дети воспитывались по казахским традициям и разговаривали на казахском языке».

По словам Татьяны, в семье мужа не принято разговаривать на русском языке, поэтому первые годы ей приходилось тяжело.

«Первое время мы жили с родителями мужа. В казахских семьях часто принимают гостей, и моя семья не исключение. К нашим родителям приезжали гости, и мне было тяжело понимать их. Я знала только какие-то общие фразы на казахском. Поблажек мне никто не давал, за что я очень благодарна, потому что уже через год я понимала все на казахском, а еще через год стала на нем говорить».

Дети Тани и Бауыржана ходят в казахскую школу и, по словам русской «келин», практически не говорят на русском языке.

«Наши дети не говорят на русском языке, даже со мной. А когда кто-то к ним обращается на русском, они отвечают на казахском. Не то, чтобы у нас под запретом русский язык, просто так сложилось. Мои дети — казахи, и это их родной язык, поэтому они говорят только на казахском».

Женщина считает, что быть невесткой в казахской семье — большой труд и большое счастье.

«Казахская невестка должна уметь все: и бешбармак варить, и бауырсаки лепить, и своими руками делать казы. Со временем я всему научилась. Что мне больше всего нравится, так это то, что у казахов сильны понятия о родственных связях. Все между собой общаются, помогают друг другу. У моего мужа два брата и сестренка. У всех есть дети. И когда мы собираемся дома у родителей — это большое счастье».

«Мои свекор и свекровь обожают своих внуков, постоянно помогают всем своим детям. Например, у меня возникают проблемы, когда я хочу помочь детям в учебе. Бывает, что литературные выражения на казахском я не понимаю, поэтому сразу бегу за помощью к родителям, и они все по полочкам объясняют».

Людям, осуждающим такие браки, Татьяна хотела бы сказать, что самое главное — гармония и любовь в семье, а не национальность.