Три новых фонтана появятся в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Три новых фонтана появятся в столице Приангарья в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Иркутска». Водные объекты уже обустраивают на бульваре Постышева и на нижней площадке Иерусалимской лестницы, а также в сквере на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

По словам начальника МКУ «УКС Иркутска» Ильи Кручинина, на минувшей неделе подрядчики приступили к демонтажу асфальтового покрытия на бульваре Постышева и на площади Конституции, а также к подготовке чаши фонтана в сквере на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина. Кроме этого, продолжается благоустройство Иерусалимской лестницы. Здесь завершены бетонирование лестницы, подпорной стены и чаши фонтана, укладка плитки на верхней смотровой площадке, приступают к монтажу опор освещения и укладке гранитной плитки. Также ведутся работы на особо-охраняемой территории «Синюшина гора», в сквере Вампилова, на набережной у ледокола «Ангара». В районе городского пляжа Якоби выполнено обустройству ливневой канализации и колодцев.

«Всего до конца ноября будет благоустроено 13 общественных пространств. На двух объектах — сквер Богоявления и остров Малый Конный — работы уже завершены. Заканчиваются процедуры проведения аукционов по определению подрядчиков на выполнение работ на территории Сада Томсона, школы № 29, а также общественного пространства на бульваре Гагарина и острова Юность. Планируется, что к благоустройству здесь приступят к середине октября», — отметил Илья Кручинин.