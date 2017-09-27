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04:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Три новых фонтана появятся в Иркутске

Водные объекты уже обустраивают на бульваре Постышева, на нижней площадке Иерусалимской лестницы, а также в сквере на улице Чкалова.

Источник: IrkutskMedia.ru

Три новых фонтана появятся в столице Приангарья в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Иркутска». Водные объекты уже обустраивают на бульваре Постышева и на нижней площадке Иерусалимской лестницы, а также в сквере на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

По словам начальника МКУ «УКС Иркутска» Ильи Кручинина, на минувшей неделе подрядчики приступили к демонтажу асфальтового покрытия на бульваре Постышева и на площади Конституции, а также к подготовке чаши фонтана в сквере на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина. Кроме этого, продолжается благоустройство Иерусалимской лестницы. Здесь завершены бетонирование лестницы, подпорной стены и чаши фонтана, укладка плитки на верхней смотровой площадке, приступают к монтажу опор освещения и укладке гранитной плитки. Также ведутся работы на особо-охраняемой территории «Синюшина гора», в сквере Вампилова, на набережной у ледокола «Ангара». В районе городского пляжа Якоби выполнено обустройству ливневой канализации и колодцев.

«Всего до конца ноября будет благоустроено 13 общественных пространств. На двух объектах — сквер Богоявления и остров Малый Конный — работы уже завершены. Заканчиваются процедуры проведения аукционов по определению подрядчиков на выполнение работ на территории Сада Томсона, школы № 29, а также общественного пространства на бульваре Гагарина и острова Юность. Планируется, что к благоустройству здесь приступят к середине октября», — отметил Илья Кручинин.

Напомним, что благоустройство общественных пространств Иркутска началось в ходе подготовки к празднованию 355-летия города в 2016 году. В текущем году в администрации разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году». Ее реализация осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. На благоустройство общественных пространств направлено около 227 млн рублей. Кроме этого, подобная работа будет продолжена. В муниципалитете разрабатывается программа до 2022 года. Комитет по градостроительной политике совместно с комитетами по управлению округами проводит инвентаризацию площадок, которые необходимо привести в порядок.

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