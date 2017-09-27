Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Жертвы взрыва на границе Грузии и России в критическом состоянии
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Больше ничего не умеет": Пригожин о выходке Бузовой с флейтой
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Настя Каменских предстала в откровенной кофте с вырезом - СМИ
Слуцкий о том как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
20В Мексике произошло мощное землетрясение
05:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский госуниверситет посетил губернатор корейской провинции Кёнсанбук-до

Ректор Александр Аргучинцев представил вуз.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дружественная встреча с делегацией провинции Кёнсанбук-до (Республика Корея) прошла сегодня в Иркутском государственном университете. Организаторами встречи выступил ИГУ: Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, Международный институт экономики и лингвистики, управление по международным связям. В рамках встречи ректор ИГУ Александр Аргучинцев представил университет, обозначил основные вехи истории, рассказал о современном состоянии, учебной и научной работе, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

В событии приняли участие ректор ИГУ Александр Аргучинцев, и.о. директора Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ) ИГУ Марина Ташлыкова, представители администрации университета и двух институтов — ИФИЯМ и МИЭЛ.

Делегацию из Кореи возглавлял губернатор провинции г-н Ким Кванён. Также в составе делегации: руководитель отдела кадровой политики и гражданских вопросов г-н Ким Намиль, начальник отдела внешней торговли и международных отношений г-н Пак Чжану, специалист по связям с общественностью г-н Ом Сунсик.

Ректор ИГУ более подробно остановился на международной деятельности, в том числе о сотрудничестве с Республикой Корея.

«Отношения с Кореей у нас развиваются достаточно активно. Сначала они развивались только на базе Международного института экономики и лингвистики ИГУ, а после присоединения лингвистического университета — и на базе нового института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, где при поддержке генерального консульства Республики Корея в Иркутске создан Корейский центр. Подобный центр существует и в Международном институте экономики и лингвистики. Кроме того, ряд наших преподавателей проходит языковые стажировки в корейских вузах», — отметил Александр Аргучинцев.

Также руководитель вуза выразил уверенность в укреплении дружеских связей и пригласил г-на Ким Кванён на празднование 100-летия ИГУ.

В свою очередь глава корейской делегации поблагодарил за оказанный теплый прием, отметил разносторонность дружественных связей между Иркутской областью и провинцией Кёнсанбук-до, большую роль в которых играет Иркутский государственный университет. Кроме того, г-н Ким Кванён сказал о значимости сотрудничества ИГУ и Католического университета Тэгу (вуз-партнер ИГУ, расположенный в провинции Кёнсанбук-до — примечание редакции) и проведенного в ИФИЯМ ИГУ в мае этого года Сибирского регионального конкурса выступлений на корейском языке.

После официальной части гости университета посетили Корейский центр «Окно в Корею» ИГУ, где встретились со студентами университета, изучающими корейский язык. Позже состоялась еще одна встреча в неформальной обстановке представителей делегации провинции Кёнсанбук-до с победителями конкурса устных выступлений на корейском языке и со студентами, принимавшими участие в работе Международного культурного молодежного лагеря, организованного администрацией провинции Кёнсанбук-до летом 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 "Звезды на Байкале": 12 музыкальных чудес
ОНФ обратился в СК и прокуратуру из-за нарушений в доме на улице Байкальской в Иркутске
США обвинили Россию в несоблюдении Договора по открытому небу
Минобороны испытало МБР «Тополь»
«Спартак» не удержал победный счет в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов
Украина закрыла воздушное пространство над горящим складом
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Выжили: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
6 правил идеального интерьера
Старые соцобъекты реконструируют по программе реновации
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь