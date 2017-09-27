Иркутский госуниверситет посетил губернатор корейской провинции Кёнсанбук-до

Источник: IrkutskMedia.ru

Дружественная встреча с делегацией провинции Кёнсанбук-до (Республика Корея) прошла сегодня в Иркутском государственном университете. Организаторами встречи выступил ИГУ: Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, Международный институт экономики и лингвистики, управление по международным связям. В рамках встречи ректор ИГУ Александр Аргучинцев представил университет, обозначил основные вехи истории, рассказал о современном состоянии, учебной и научной работе, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

В событии приняли участие ректор ИГУ Александр Аргучинцев, и.о. директора Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ) ИГУ Марина Ташлыкова, представители администрации университета и двух институтов — ИФИЯМ и МИЭЛ.

Делегацию из Кореи возглавлял губернатор провинции г-н Ким Кванён. Также в составе делегации: руководитель отдела кадровой политики и гражданских вопросов г-н Ким Намиль, начальник отдела внешней торговли и международных отношений г-н Пак Чжану, специалист по связям с общественностью г-н Ом Сунсик.

Ректор ИГУ более подробно остановился на международной деятельности, в том числе о сотрудничестве с Республикой Корея.

«Отношения с Кореей у нас развиваются достаточно активно. Сначала они развивались только на базе Международного института экономики и лингвистики ИГУ, а после присоединения лингвистического университета — и на базе нового института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, где при поддержке генерального консульства Республики Корея в Иркутске создан Корейский центр. Подобный центр существует и в Международном институте экономики и лингвистики. Кроме того, ряд наших преподавателей проходит языковые стажировки в корейских вузах», — отметил Александр Аргучинцев.

Также руководитель вуза выразил уверенность в укреплении дружеских связей и пригласил г-на Ким Кванён на празднование 100-летия ИГУ.

В свою очередь глава корейской делегации поблагодарил за оказанный теплый прием, отметил разносторонность дружественных связей между Иркутской областью и провинцией Кёнсанбук-до, большую роль в которых играет Иркутский государственный университет. Кроме того, г-н Ким Кванён сказал о значимости сотрудничества ИГУ и Католического университета Тэгу (вуз-партнер ИГУ, расположенный в провинции Кёнсанбук-до — примечание редакции) и проведенного в ИФИЯМ ИГУ в мае этого года Сибирского регионального конкурса выступлений на корейском языке.