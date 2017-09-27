Иркутский госуниверситет посетил губернатор корейской провинции Кёнсанбук-до
Ректор Александр Аргучинцев представил вуз.
Ректор Александр Аргучинцев представил вуз.
Дружественная встреча с делегацией провинции
В событии приняли участие ректор ИГУ Александр Аргучинцев, и.о. директора Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ) ИГУ Марина Ташлыкова, представители администрации университета и двух институтов — ИФИЯМ и МИЭЛ.
Делегацию из Кореи возглавлял губернатор провинции
Ректор ИГУ более подробно остановился на международной деятельности, в том числе о сотрудничестве с Республикой Корея.
«Отношения с Кореей у нас развиваются достаточно активно. Сначала они развивались только на базе Международного института экономики и лингвистики ИГУ, а после присоединения лингвистического университета — и на базе нового института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, где при поддержке генерального консульства Республики Корея в Иркутске создан Корейский центр. Подобный центр существует и в Международном институте экономики и лингвистики. Кроме того, ряд наших преподавателей проходит языковые стажировки в корейских вузах», — отметил Александр Аргучинцев.
В свою очередь глава корейской делегации поблагодарил за оказанный теплый прием, отметил разносторонность дружественных связей между Иркутской областью и провинцией
После официальной части гости университета посетили Корейский центр «Окно в Корею» ИГУ, где встретились со студентами университета, изучающими корейский язык. Позже состоялась еще одна встреча в неформальной обстановке представителей делегации провинции