Приморцы задолжали кредитным организациям почти 18 млрд рублей
Должниками активно занимаются судебные приставы, которые арестовывают имущество нарушителей и не пускают их за границу.
Должниками активно занимаются судебные приставы, которые арестовывают имущество нарушителей и не пускают их за границу.
Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.
Жители Приморья в 2017 году задолжали кредитным организациям 17,9 млрд рублей. Всего за восемь месяцев этого года на исполнении судебных приставов находилось 83,5 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности. Как сообщили ИА PrimaMedia в
Судебные приставы, чтобы взыскать долги, применяют различные меры принудительного исполнения, в частности, обращение взыскания на банковские счета, арест имущества, ограничение права выезда за границу и другие.
В случае уклонения от погашения кредиторской задолженности на сумму более 1,5 млн рублей судебный пристав может привлечь должника к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.
Жители Приморья могут оперативно оплачивать долги в рамках исполнительных производств, используя электронные платежные системы. Сделать это можно на главной странице