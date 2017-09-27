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05:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцы задолжали кредитным организациям почти 18 млрд рублей

Должниками активно занимаются судебные приставы, которые арестовывают имущество нарушителей и не пускают их за границу.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.

Жители Приморья в 2017 году задолжали кредитным организациям 17,9 млрд рублей. Всего за восемь месяцев этого года на исполнении судебных приставов находилось 83,5 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УФССП по Приморскому краю, 4,8 млрд рублей судебным приставам удалось вернуть, еще 114, 9 млн рублей задолженностей приморцы погасили сами.

Судебные приставы, чтобы взыскать долги, применяют различные меры принудительного исполнения, в частности, обращение взыскания на банковские счета, арест имущества, ограничение права выезда за границу и другие.

В случае уклонения от погашения кредиторской задолженности на сумму более 1,5 млн рублей судебный пристав может привлечь должника к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

Жители Приморья могут оперативно оплачивать долги в рамках исполнительных производств, используя электронные платежные системы. Сделать это можно на главной странице интернет-сайта УФССП России по Приморскому краю, кликнув на соответствующий баннер.

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