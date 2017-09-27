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05:19 (мск), источник: Восток Медиа

Гигантская туша кита, найденная в Приморье, может взорваться

Учёные: их внутренности разлетаются на многие метры вокруг.

Туша морского животного, которую нашли в бухте пляжа Золотари недалеко от Находки, принадлежит малому или карликовому полосатику — одному из самых мелких представителей отряда китов. Учёные исключают версию насильственной смерти, указывая на естественные причины, сообщает РИА «Восток-Медиа».

К слову, такие киты являются популярнейшим объектом промысла, особенно в Японии. Несмотря на кажущуюся взаимосвязь между этим фактом и обнаруженным трупом, научные сотрудники Тихоокеанского океанологического института при ДВО РАН считают, что гибель кита — это естественный отбор.

«То, что представителей этого вида уже не раз находили в той акватории — это факт. А почему? Да потому, что там проходят маршруты сезонных миграций. За пару осенних месяцев тысячи этих морских обитателей пересекают те воды. Простая математика подсказывает, что смерть 2−3 полосатиков в год совершенно нормальна в дикой природе», — рассказал корреспондент РИА «Восток-Медиа» доктор биологических наук Института океанологии ДВО РАН Владимир Мельников.

Учёный отметил, что о естественной смерти свидетельствует тот факт, что животное нашли именно в море, а не на берегу — при таком раскладе малых полосатиков находят в воде.

К слову, корреспондент «Восток-Медиа» побеседовал с представителями Тихоокеанского морского управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования чтобы узнать, какова дальнейшая судьба китового трупа. Впрочем, в ведомстве об этой информации узнали аккурат во время звонка — от журналиста агентства.

Стоит отметить, что по словам Владимира Мельникова, буксировать и как-то трогать тушу животного — не лучшая идея. «Трупы китов быстро заполняются метаном и частенько взрываются, разбрасывая внутренности на многие метры вокруг, тем самым сводя к нулю попытки очистить акваторию от останков», — отметил учёный.

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