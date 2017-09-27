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05:41 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский режиссёр получил высшую награду на кинофестивале в Самаре

Фильм Альберта Самойлова удостоился приза от губернатора области.

В Самаре на открытом Всероссийском смотре-конкурсе документальных фильмов «Соль земли» международное жюри оценило работу хабаровского режиссёра. За картину «Миссия дружбы» Альберт Самойлов получил одну из высших наград — приз «За утверждение Российской государственности», сообщает РИА «Восток-Медиа».

На юбилейный, десятый фестиваль участники из России и иностранных государств прислали 250 работ. Эксперты отобрали из них 50 кинолент. Картины оценивало жюри из России, Испании, Белоруссии и Сербии. Руководитель «Дальневосточной киностудии» Альберт Самойлов получил приз губернатора Самарской области.

«Это фильм о первом российско-японском мирном договоре. Это нужно видеть, потому что фильм настолько неоднозначный… Это не телепрограмма, где всё рассказывается в подробностях, а, скорее, как эссе. Экспедиция длилась три года, и за это время произошло очень много разных событий», — рассказал корреспонденту агентства режиссёр Альберт Самойлов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других достижениях «Дальневосточной киностудии». Так, работа Альберта Самойлова «Экспедиция на край земли» заняла третье место на всероссийском фестивале «Взгляд на страну». Фильм повествует о русском путешественнике-первопроходце Степане Крашенинникове и его исследованиях Камчатки в середине XVIII века. А на международном фестивале детского и семейного кино «Ноль Плюс», который проходил в Томске, картина Альберта и Анны Самойловых «Репортаж из Рая» о художнике и детском писателе Александре Лепетухине получила диплом жюри «За режиссёрские находки».

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