Хабаровский режиссёр получил высшую награду на кинофестивале в Самаре

В Самаре на открытом Всероссийском смотре-конкурсе документальных фильмов «Соль земли» международное жюри оценило работу хабаровского режиссёра. За картину «Миссия дружбы» Альберт Самойлов получил одну из высших наград — приз «За утверждение Российской государственности», сообщает РИА «Восток-Медиа».

На юбилейный, десятый фестиваль участники из России и иностранных государств прислали 250 работ. Эксперты отобрали из них 50 кинолент. Картины оценивало жюри из России, Испании, Белоруссии и Сербии. Руководитель «Дальневосточной киностудии» Альберт Самойлов получил приз губернатора Самарской области.

«Это фильм о первом российско-японском мирном договоре. Это нужно видеть, потому что фильм настолько неоднозначный… Это не телепрограмма, где всё рассказывается в подробностях, а, скорее, как эссе. Экспедиция длилась три года, и за это время произошло очень много разных событий», — рассказал корреспонденту агентства режиссёр Альберт Самойлов.