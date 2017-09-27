Хабаровский режиссёр получил высшую награду на кинофестивале в Самаре
Фильм Альберта Самойлова удостоился приза от губернатора области.
Фильм Альберта Самойлова удостоился приза от губернатора области.
В Самаре на открытом Всероссийском
На юбилейный, десятый фестиваль участники из России и иностранных государств прислали 250 работ. Эксперты отобрали из них 50 кинолент. Картины оценивало жюри из России, Испании, Белоруссии и Сербии. Руководитель «Дальневосточной киностудии» Альберт Самойлов получил приз губернатора Самарской области.
«Это фильм о первом
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других достижениях «Дальневосточной киностудии». Так, работа Альберта Самойлова «Экспедиция на край земли» заняла третье место на всероссийском фестивале «Взгляд на страну». Фильм повествует о русском