В небе над Омском появилось необычное свечение
Футуристические фотографии попали в социальные сети.
Футуристические фотографии попали в социальные сети.
Во вторник, 26 сентября, ближе к полуночи жители Сибири стали очевидцами необычного свечения в небе. Клубы дыма, огненный шар и яркие отсветы удивляли и завораживали.
Такое явление можно наблюдать не один раз в год. Прошлым вечером с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проводился испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».
Как сообщили в Минобороны РФ, целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Условная цель, пораженная «Тополем», находилась на полигоне «Сары-Шаган» в Республике Казахстан.
Отсюда и необычное свечение, которое увидели и сфотографировали в небе жители Сибири. Фото появились в соцсети ВКонтакте.
Напомним, что ракета «Тополь» — трехступенчатая и твердотопливная. Она разработана Московским институтом теплотехники. Ее первые испытания прошли в 1982 году и уже 1988 году ракету приняли на вооружение.