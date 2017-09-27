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07:19 (мск), источник: Om1.ru

В небе над Омском появилось необычное свечение

Футуристические фотографии попали в социальные сети.

Во вторник, 26 сентября, ближе к полуночи жители Сибири стали очевидцами необычного свечения в небе. Клубы дыма, огненный шар и яркие отсветы удивляли и завораживали.

Такое явление можно наблюдать не один раз в год. Прошлым вечером с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проводился испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».

Как сообщили в Минобороны РФ, целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Условная цель, пораженная «Тополем», находилась на полигоне «Сары-Шаган» в Республике Казахстан.

Отсюда и необычное свечение, которое увидели и сфотографировали в небе жители Сибири. Фото появились в соцсети ВКонтакте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что ракета «Тополь» — трехступенчатая и твердотопливная. Она разработана Московским институтом теплотехники. Ее первые испытания прошли в 1982 году и уже 1988 году ракету приняли на вооружение.

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