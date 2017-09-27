Маяк на мысе Басаргина во Владивостоке отмечает юбилей!

Маяк расположен на мысе Басаргина, который находится на юго-восточной оконечности одноименного полуострова, отделяющего бухту Патрокл от Уссурийского залива. Мыс представляет собой высокую поросшую травой скалу, соединенную с берегом низким скалистым перешейком, на берегу которого лежат живописные валуны. Он довольно скалистый и обрывистый, к тому же окаймлен надводными и подводными камнями. Сложные навигационные условия в районе мыса Басаргина делают его довольно опасным для мореплавания.

Именно поэтому в 1937 году здесь решили установить маяк, который бы указывал безопасный путь кораблям, идущим во Владивостокский порт. Назвали его — так же, как и полуостров, и мыс — в честь Владимира Басаргина, известного вице-адмирала, кругосветного мореплавателя и исследователя залива Петра Великого. Первая башня маяка была деревянной и имела достаточно примитивную конструкцию. Огонь в то время использовали ацетиленовый, а потому назывался он сперва не маяком, а светящимся навигационным знаком.

Спустя 20 лет деревянный знак сменила каменная восьмигранная башня высотой 8 метров, которая — как и подавляющее большинство маяков — была окрашена горизонтальными красными и белыми полосами. Чуть позже недалеко от скалистого перешейка построили техническое здание для звукосигнальной установки — наутофона. В настоящее время Басаргинский маяк светит зеленым светом, дальность действия которого составляет десять миль.

Сегодня он, как и прежде, бесперебойно выполняет свою главную функцию — обеспечивает безопасность плавания в проливе Босфор Восточный, образуя вместе с маяком на острове Скрыплева своеобразные ворота в порт Владивостока. А заодно — неизменно притягивает многочисленных путешественников и любителей морской романтики.