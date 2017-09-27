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05:33 (мск), источник: Вести Приморье

Маяк на мысе Басаргина во Владивостоке отмечает юбилей!

Ровно 80 лет назад 27 сентября на мысе Басаргина загорелась ацитиленовая горелка на деревянной мачте.

Маяк расположен на мысе Басаргина, который находится на юго-восточной оконечности одноименного полуострова, отделяющего бухту Патрокл от Уссурийского залива. Мыс представляет собой высокую поросшую травой скалу, соединенную с берегом низким скалистым перешейком, на берегу которого лежат живописные валуны. Он довольно скалистый и обрывистый, к тому же окаймлен надводными и подводными камнями. Сложные навигационные условия в районе мыса Басаргина делают его довольно опасным для мореплавания.

Именно поэтому в 1937 году здесь решили установить маяк, который бы указывал безопасный путь кораблям, идущим во Владивостокский порт. Назвали его — так же, как и полуостров, и мыс — в честь Владимира Басаргина, известного вице-адмирала, кругосветного мореплавателя и исследователя залива Петра Великого. Первая башня маяка была деревянной и имела достаточно примитивную конструкцию. Огонь в то время использовали ацетиленовый, а потому назывался он сперва не маяком, а светящимся навигационным знаком.

Спустя 20 лет деревянный знак сменила каменная восьмигранная башня высотой 8 метров, которая — как и подавляющее большинство маяков — была окрашена горизонтальными красными и белыми полосами. Чуть позже недалеко от скалистого перешейка построили техническое здание для звукосигнальной установки — наутофона. В настоящее время Басаргинский маяк светит зеленым светом, дальность действия которого составляет десять миль.

Сегодня он, как и прежде, бесперебойно выполняет свою главную функцию — обеспечивает безопасность плавания в проливе Босфор Восточный, образуя вместе с маяком на острове Скрыплева своеобразные ворота в порт Владивостока. А заодно — неизменно притягивает многочисленных путешественников и любителей морской романтики.

Добраться до маяка на мысе Басаргина не так просто: доступ к нему ограничен, территория охраняется. Самый простой способ попасть на мыс — добраться сюда самостоятельно по морю.

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