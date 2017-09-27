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05:28 (мск), источник: Вести - Красноярск

Глава Красноярска встретился с коллективом фабрики «Бирюсинка»

Красноярская фабрика игрушек «Бирюсинка» начала производство сувенирной продукции с эмблемой Универсиады. Новинку показали главе города Эдхаму Акбулатову.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В городе только выпал первый снег, а на фабрике «Бирюсинка» уже вовсю идёт подготовка к Новому году. Красноярская фабрика создаёт игрушки на любой вкус. Но в этом году в продаже появится товар действительно уникальный. «Бирюсинка» получила право создавать продукцию с символикой Универсиады.

Сегодня здесь трудится более ста мастеров своего дела. С уникальным коллективом встретился глава Красноярска. Сотрудники просили помощи Эдхама Акбулатова:

— Нельзя ли в качестве поддержки предпринимательства договориться с ритейлерами, чтобы там для местного производителя была определённая площадь, чтобы наша продукция в полном объёме по городу была?

— Пригласим в администрацию и там поговорим, на каких условиях мы могли бы это сделать. Думаю, в принципе, это всё реально.

Беспокоит людей и состояние улицы Дудинской — сейчас она неудобна не только для работников фабрики, но и для их соседей. «Он действительно сказал, что нужно восстанавливать. Здесь рядом находится краевое протезно-ортопедическое предприятие, где ходят инвалиды. Действительно, нужно делать», — сказал директор фабрики «Бирюсинка» Владимир Денисович.

Глава Красноярска пообещал помочь с развитием Дудинской, а также в ближайшем будущем учесть пожелание жителей и сделать ливнёвки на улице Шахтёров. «Вопросы, которые звучат на таких встречах, позволяют где-то что-то скорректировать в своей программе, в своих планах, чтобы предлагать решение на злобу дня», — отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Сотрудники фабрики поддержали те проекты, которые уже реализуются в городе. А на прощание подарили победный мяч с автографами команды «Спартак», 15 лет назад победившей «Ливерпуль».

Анастасия ЦЫГАНКОВА.

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