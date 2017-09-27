Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
10 причин кашля не от простуды
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Жертвы взрыва на границе Грузии и России в критическом состоянии
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Больше ничего не умеет": Пригожин о выходке Бузовой с флейтой
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Настя Каменских предстала в откровенной кофте с вырезом - СМИ
Слуцкий о том как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
20В Мексике произошло мощное землетрясение
05:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Посёлок Речушка ждёт помощи депутатов ЗС в строительстве школы-детсада

Помочь найти спонсора, который профинансирует создание проектно-сметной документации для строительства школы-детсада в посёлке Речушка Нижнеилимского района, пообещали депутаты Законодательного собрания Иркутской области Александр Дубровин и Борис Алексеев.

Источник: Reuters

Как 18 сентября 2017 года «Байкал Инфо» рассказала директор Речушинской средней школы Светлана Перфильева, недавно Александр Дубровин побывал в посёлке с рабочим визитом, в том числе он посетил местную школу, в которой капремонт не делался 45 лет.

Одноэтажное деревянное здание школы было построено в 1972 году. Его ни разу капитально не ремонтировали. Как отметила директор, в здании уже повело стены и окна, в некоторых местах древесина прогнила, кроме того, школа уже давно не соответствует современным требованиям, предъявляемым учреждениям образования. «Мы пригласили организацию, которая провела обследование здания. Заключение — проводить капремонт нецелесообразно, дешевле построить новую школу, — прокомментировала Светлана Перфильева. — Кроме того, у нас не в лучшем состоянии находится детсад. Поэтому мы планируем совместить построить школу-детсад. Уже определено место».

Сейчас в школе учатся 146 детей, но исследования показали, что количество школьников в ближайшие годы увеличится: в 2012 году в школе учились 115 детей, в 2015 году — 140 детей, планируется, что к 2020 году количество школьников превысит 150 человек.

Глава посёлка Речушка Оксана Короткова рассказала «Байкал Инфо», что велись переговоры с одной из компаний, которая планировала взять на себя расходы на создание ПСД, но потом они приостановились. Борис Алексеев и Александр Дубровин пообещали обратиться к губернатору Иркутской области, чтобы он возобновил переговоры с компанией. «После посещения депутатов у нас появилась надежда, что этот вопрос разрешится положительно», — сказала Оксана Коротова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
США обвинили Россию в несоблюдении Договора по открытому небу
Минобороны испытало МБР «Тополь»
«Спартак» не удержал победный счет в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов
Украина закрыла воздушное пространство над горящим складом
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Выжили: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
6 правил идеального интерьера
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь