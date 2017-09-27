Посёлок Речушка ждёт помощи депутатов ЗС в строительстве школы-детсада

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Как 18 сентября 2017 года «Байкал Инфо» рассказала директор Речушинской средней школы Светлана Перфильева, недавно Александр Дубровин побывал в посёлке с рабочим визитом, в том числе он посетил местную школу, в которой капремонт не делался 45 лет.

Одноэтажное деревянное здание школы было построено в 1972 году. Его ни разу капитально не ремонтировали. Как отметила директор, в здании уже повело стены и окна, в некоторых местах древесина прогнила, кроме того, школа уже давно не соответствует современным требованиям, предъявляемым учреждениям образования. «Мы пригласили организацию, которая провела обследование здания. Заключение — проводить капремонт нецелесообразно, дешевле построить новую школу, — прокомментировала Светлана Перфильева. — Кроме того, у нас не в лучшем состоянии находится детсад. Поэтому мы планируем совместить построить школу-детсад. Уже определено место».

Сейчас в школе учатся 146 детей, но исследования показали, что количество школьников в ближайшие годы увеличится: в 2012 году в школе учились 115 детей, в 2015 году — 140 детей, планируется, что к 2020 году количество школьников превысит 150 человек.