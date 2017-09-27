Посёлок Речушка ждёт помощи депутатов ЗС в строительстве школы-детсада
Помочь найти спонсора, который профинансирует создание
Помочь найти спонсора, который профинансирует создание
Как 18 сентября 2017 года «Байкал Инфо» рассказала директор Речушинской средней школы Светлана Перфильева, недавно Александр Дубровин побывал в посёлке с рабочим визитом, в том числе он посетил местную школу, в которой капремонт не делался 45 лет.
Одноэтажное деревянное здание школы было построено в 1972 году. Его ни разу капитально не ремонтировали. Как отметила директор, в здании уже повело стены и окна, в некоторых местах древесина прогнила, кроме того, школа уже давно не соответствует современным требованиям, предъявляемым учреждениям образования. «Мы пригласили организацию, которая провела обследование здания. Заключение — проводить капремонт нецелесообразно, дешевле построить новую школу, — прокомментировала Светлана Перфильева. — Кроме того, у нас не в лучшем состоянии находится детсад. Поэтому мы планируем совместить построить
Сейчас в школе учатся 146 детей, но исследования показали, что количество школьников в ближайшие годы увеличится: в 2012 году в школе учились 115 детей, в 2015 году — 140 детей, планируется, что к 2020 году количество школьников превысит 150 человек.
Глава посёлка Речушка Оксана Короткова рассказала «Байкал Инфо», что велись переговоры с одной из компаний, которая планировала взять на себя расходы на создание ПСД, но потом они приостановились. Борис Алексеев и Александр Дубровин пообещали обратиться к губернатору Иркутской области, чтобы он возобновил переговоры с компанией. «После посещения депутатов у нас появилась надежда, что этот вопрос разрешится положительно», — сказала Оксана Коротова.