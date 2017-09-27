Приморские депутаты решили наказывать себя рублем за прогулы
Одной шестой части от зарплаты за каждый пропуск будут лишаться депутаты Законодательного собрания Приморского края, не являющиеся без уважительных причин на заседания, сообщает
Одной шестой части от зарплаты за каждый пропуск будут лишаться депутаты Законодательного собрания Приморского края, не являющиеся без уважительных причин на заседания, сообщает
Обязательными к посещению являются заседания заксобрания, комитетов и комиссий, в состав которых входит депутат.
— У парламентария, работающего на постоянной основе, неплохая зарплата по сравнению с другими жителями Приморья, и если он пренебрегает своими обязанностями, значит, надо его бить рублем: пропустил заседание — одна шестая от зарплаты ушла. Мне кажется, такие меры абсолютно обоснованы, — сказал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания края Дмитрий Новиков.
Поправки в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края» парламентарии приняли сразу во втором и третьем чтениях. Решение о признании причины отсутствия уважительной будет приниматься комитетом парламента по регламенту, депутатской этике и организации работы.