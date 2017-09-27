Приморские депутаты решили наказывать себя рублем за прогулы

— У парламентария, работающего на постоянной основе, неплохая зарплата по сравнению с другими жителями Приморья, и если он пренебрегает своими обязанностями, значит, надо его бить рублем: пропустил заседание — одна шестая от зарплаты ушла. Мне кажется, такие меры абсолютно обоснованы, — сказал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания края Дмитрий Новиков.