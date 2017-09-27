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05:54 (мск), источник: Вести Приморье

Акция памяти погибшего в Сирии генерала Асапова проходит в Приморье

Акция памяти генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии при исполнении воинского долга, проходит в среду в Уссурийске, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Акция началась в 11.30, отдать дань памяти Валерию Асапову могут все горожане на Аллее Славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии.

О гибели генерала Асапова в Минобороны сообщили 24 сентября. Как рассказали в военном ведомстве, Асапов, будучи старшим группы российских военных советников в Сирии, получил смертельное ранение при минометном обстреле боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) командного пункта сирийской армии близ Дейр-эз-Зора.

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