Акция памяти погибшего в Сирии генерала Асапова проходит в Приморье
Акция памяти
Акция памяти
Акция началась в 11.30, отдать дань памяти Валерию Асапову могут все горожане на Аллее Славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии.
О гибели генерала Асапова в Минобороны сообщили 24 сентября. Как рассказали в военном ведомстве, Асапов, будучи старшим группы российских военных советников в Сирии, получил смертельное ранение при минометном обстреле боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) командного пункта сирийской армии близ