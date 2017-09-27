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07:22 (мск), источник: ЕАН

Уральские пассажиры Azur Air застряли в Китае и Турции

Прибытие двух авиарейсов Azur Air в Екатеринбург серьезно задерживается 27 сентября.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет из китайского города-курорта Саньи приземлится в уральской столице лишь в 08:40 вместо положенных по расписанию 01:30.

Отметим, что вчера эта авиакомпания опоздала с вылетом в Санью из-за неисправного самолета — туристов из Екатеринбурга отправили около 14:00, тогда как они должны были вылететь в 05:30.

Сегодня Azur Air задерживает рейс из Кольцово в Анталью: Boeing-767 должен был подняться в небо еще в 03:20, но вылет отложен до 10:20. Сдвинуто и время прибытия обратного рейса — с 14:00 среды на 20:30.

Напомним, что проблемы с пунктуальностью у Azur Air были и ранее.

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