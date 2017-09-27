Уральские пассажиры Azur Air застряли в Китае и Турции
Прибытие двух авиарейсов Azur Air в Екатеринбург серьезно задерживается 27 сентября.
Прибытие двух авиарейсов Azur Air в Екатеринбург серьезно задерживается 27 сентября.
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Отметим, что вчера эта авиакомпания опоздала с вылетом в Санью
Сегодня Azur Air задерживает рейс из Кольцово в Анталью: Boeing-767 должен был подняться в небо еще в 03:20, но вылет отложен до 10:20. Сдвинуто и время прибытия обратного рейса — с 14:00 среды на 20:30.
Напомним, что проблемы с пунктуальностью у Azur Air были и ранее.