Уральцы приняли «Тополь» Шойгу за НЛО
Жители ряда регионов Урала и Поволжья приняли след межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» за НЛО.
Жители ряда регионов Урала и Поволжья приняли след межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» за НЛО.
В частности, жители Сызрани заметили объект, похожий на комету с треугольным хвостом. Неизвестное тело исчезло, закручиваясь по спирали, пишут «Известия».
По мнению специалистов, которое приводит РИА Новости, напугавший людей след в небе оставила ракета, запущенная военными с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
«На одной из видеозаписей четко видно, как разделяются ступени ракеты. Данные подтверждаются графиком запусков “Тополей” с Капустина Яра», — заявил руководитель омского планетария Владимир Крупко. Это мнение поддержал доцент Уральского федерального университета Виктор Гроховский, подтвердивший, что речь идет о следе, оставленном ракетой «Тополь».
Напомним, Минобороны во вторник провело успешный запуск МБР «Тополь». Целью его военные назвали испытание перспективного боевого оснащения МБР.