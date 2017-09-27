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07:06 (мск), источник: ЕАН

Уральцы приняли «Тополь» Шойгу за НЛО

Жители ряда регионов Урала и Поволжья приняли след межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» за НЛО.

В частности, жители Сызрани заметили объект, похожий на комету с треугольным хвостом. Неизвестное тело исчезло, закручиваясь по спирали, пишут «Известия».

По мнению специалистов, которое приводит РИА Новости, напугавший людей след в небе оставила ракета, запущенная военными с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

«На одной из видеозаписей четко видно, как разделяются ступени ракеты. Данные подтверждаются графиком запусков “Тополей” с Капустина Яра», — заявил руководитель омского планетария Владимир Крупко. Это мнение поддержал доцент Уральского федерального университета Виктор Гроховский, подтвердивший, что речь идет о следе, оставленном ракетой «Тополь».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Минобороны во вторник провело успешный запуск МБР «Тополь». Целью его военные назвали испытание перспективного боевого оснащения МБР.

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