Карты, брелоки, часы: чем хабаровчане будут платить за проезд в автобусах

Хабаровчане смогут платить за проезд в автобусах и трамваях с помощью специальных брелоков, браслетов и часов. Горожанам также предложат особые карты для расчета. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Напомним, в краевой столице готовятся к внедрению системы безналичного расчета в общественном транспорте. Предположительно, она начнет действовать в декабре.

По словам Сергея Суковатого, у горожан появится возможность рассчитываться за проезд банковской картой — платежи будут проводиться бесконтактно. Есть и другие варианты.

«Будут карточки проезда — по всей вероятности, не одноразовые. Будут брелоки: вы на ключи повесили [брелок], прислонили и поехали. Потом браслет — надели, прислонили. Самое интересное — часы для школьников: зашел в общественный транспорт, прислонил, расплатился», — рассказал Сергей Суковатый.