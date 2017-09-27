В Красноярском крае отменены все режимы чрезвычайных ситуаций
Особые режимы устанавливались
Особые режимы устанавливались
В Красноярском крае отменены все действовавшие режимы чрезвычайных ситуаций (ЧС). Решение принято на заседании правительства, которое прошло 26 сентября под руководством
В частности, отменен особый режим, который был введен в апреле
Также правительство отменило ограничения, связанные с низким уровнем Ангары.
«Доставка грузов северного завоза в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности обеспечена в соответствии с графиком. Что касается доставки сырья для лесоперерабатывающего комплекса, эта работа будет идти до середины октября — предприятия продолжают вывозить лес небольшими партиями», — говорится в сообщении
Также отмечается, что Томенко потребовал держать ситуацию в Лесосибирске на постоянном контроле, поскольку система ЖКХ в городе напрямую зависит от работы лесопереработчиков.