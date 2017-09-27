В Красноярском крае отменены все режимы чрезвычайных ситуаций

В Красноярском крае отменены все действовавшие режимы чрезвычайных ситуаций (ЧС). Решение принято на заседании правительства, которое прошло 26 сентября под руководством премьер-министра Виктора Томенко.

В частности, отменен особый режим, который был введен в апреле из-за сильных лесных пожаров. Ограничения устанавливались на всей территории региона, за исключением Норильска и Таймыра. В июне режим ЧС был снят в Эвенкии и Туруханском районе.

Также правительство отменило ограничения, связанные с низким уровнем Ангары. Из-за этого особый режим был установлен в Лесосибирске, Енисейском, Мотыгинском, Богучанском и Кежемском районе.

«Доставка грузов северного завоза в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности обеспечена в соответствии с графиком. Что касается доставки сырья для лесоперерабатывающего комплекса, эта работа будет идти до середины октября — предприятия продолжают вывозить лес небольшими партиями», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.