Локальная энергетика остается проблемой в Хабаровском крае — правительство региона
Этот вопрос чиновники подняли на круглом столе с участием федеральных чиновников.
Этот вопрос чиновники подняли на круглом столе с участием федеральных чиновников.
Хабаровск, 27 сентября, AmurMedia.
В рамках рабочего визита депутатов Государственной думы России в Хабаровск состоялся круглый стол «О законодательном обеспечении развития энергетики, добычи и переработки углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». Участники заседания обсудили дальнейшие перспективы развития энергетической отрасли в ДФО. Одной из проблем в Хабаровском крае до сих пор остается развитие локальной энергетики, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на
В режиме диалога депутаты нижней палаты российского парламента, представители законодательной и исполнительной власти края, Минвостокразвития России, научных и общественных организаций, крупных энергетических компаний, работающих в регионе, обсудили состояние энергетики, обновления фонда и строительства новых объектов инфраструктуры. Как отметил председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный,
Между тем, в отрасли существуют проблемные вопросы. По словам заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука, для Хабаровского края это, прежде всего, наличие локальной энергетики. В настоящее время более 120 тысяч населения живут на повышенных тарифах до 38 рублей за кВт.ч. Власти региона выделяют порядка 1,2 млрд рублей на компенсацию затрат жителям. Прорабатывается вопрос о частичном переходе на возобновляемый источник питания.
Участники затронули и вопросы действия инвестиционных программ, возможной нормативной поддержки и стимулирования территорий опережающего развития в ДФО, обеспечения дополнительной электроэнергией комплексные застройки для многодетных семей, а также для обладателей «дальневосточного гектара». По итогам круглого стола сформулированы рекомендации депутатам профильного комитета Госдумы, которые в дальнейшем лягут в основу решений по развитию энергетики на Дальнем Востоке.