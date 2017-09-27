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06:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Локальная энергетика остается проблемой в Хабаровском крае — правительство региона

Этот вопрос чиновники подняли на круглом столе с участием федеральных чиновников.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 сентября, AmurMedia.

В рамках рабочего визита депутатов Государственной думы России в Хабаровск состоялся круглый стол «О законодательном обеспечении развития энергетики, добычи и переработки углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». Участники заседания обсудили дальнейшие перспективы развития энергетической отрасли в ДФО. Одной из проблем в Хабаровском крае до сих пор остается развитие локальной энергетики, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В режиме диалога депутаты нижней палаты российского парламента, представители законодательной и исполнительной власти края, Минвостокразвития России, научных и общественных организаций, крупных энергетических компаний, работающих в регионе, обсудили состояние энергетики, обновления фонда и строительства новых объектов инфраструктуры. Как отметил председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, топливно-энергетический комплекс играет ключевую роль в экономике страны, формирует почти четверть валового внутреннего продукта. В том числе, ТЭК Хабаровского края имеет крупный ресурсный потенциал. Сегодня на долю региона приходится более 95 процентов нефтепереработки в ДФО, округ является крупнейшим производителем энергии. Развитие этой отрасли связано с выходом ТЭК на опережающие темпы развития.

На совещании прозвучало предложение о постройке новых электростанций и сетей на Дальнем Востоке за счет инвестиционных надбавок к тарифу. Такой механизм предусмотрен постановлением правительства России — он проводит перекрестное субсидирование для потребителей ДФО за счет населения остальной части страны. Кроме того, с 1 сентября заработал федеральный закон о выравнивании энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

Между тем, в отрасли существуют проблемные вопросы. По словам заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука, для Хабаровского края это, прежде всего, наличие локальной энергетики. В настоящее время более 120 тысяч населения живут на повышенных тарифах до 38 рублей за кВт.ч. Власти региона выделяют порядка 1,2 млрд рублей на компенсацию затрат жителям. Прорабатывается вопрос о частичном переходе на возобновляемый источник питания.

Участники затронули и вопросы действия инвестиционных программ, возможной нормативной поддержки и стимулирования территорий опережающего развития в ДФО, обеспечения дополнительной электроэнергией комплексные застройки для многодетных семей, а также для обладателей «дальневосточного гектара». По итогам круглого стола сформулированы рекомендации депутатам профильного комитета Госдумы, которые в дальнейшем лягут в основу решений по развитию энергетики на Дальнем Востоке.

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