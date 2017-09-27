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07:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Неопознанный летающий объект напугал жителей Актау

После восьми часов вечера 26 сентября актаусцы заметили необычный светящийся летящий объект в небе. Многие склоняются к тому, что это летела запущенная в космос ракета.

Объект двигался со стороны аэропорта.

Российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ писали, что ракетные войска стратегического назначения России 26 сентября успешно провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь-М». Ракета стартовала с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области и с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары Шаган» в Казахстане.

Подобное явление в Актау наблюдалось 20 мая 2014 года. Позже появилась информация о том, что ракетные войска стратегического назначения РФ запустили межконтинентальную баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр».

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