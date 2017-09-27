Озвучены итоги проверки жалобы путешественников из России на казахстанских полицейских

«По критической публикации в Фейсбуке российского блогера Евгения Золотухина в адрес сотрудников
При этом она отметила, что остановили машину россиян наши полицейские правомерно, в соответствии с требованиями действующего законодательства (статья 52 Закона РК «О дорожном движении»), где одной из причин остановки транспортных средств является проверка у водителя документов при проведении
«Так как в период с 12 по 16 сентября т.г. в стране проводилось
Напомним, большой резонанс вызвала публикация журналиста в российском издании о том, как он столкнулся с дорожными полицейскими, во время поездки в Казахстан. Автор был возмущен действиями полицейских, которые, по его словам, занимались вымогательством.