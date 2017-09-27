Озвучены итоги проверки жалобы путешественников из России на казахстанских полицейских

Источник: Zakon.kz

«По критической публикации в Фейсбуке российского блогера Евгения Золотухина в адрес сотрудников дорожно-патрульной полиции ДВД Карагандинской области проведена служебная проверка. По итогам проверки за нарушения требований должностных инструкций и ведомственных приказов указанные в публикации сотрудники дорожно-патрульной полиции и их непосредственные командиры привлечены к дисциплинарной ответственности», — написала на своей странице в Facebook официальный представитель КАП МВД РК.

При этом она отметила, что остановили машину россиян наши полицейские правомерно, в соответствии с требованиями действующего законодательства (статья 52 Закона РК «О дорожном движении»), где одной из причин остановки транспортных средств является проверка у водителя документов при проведении оперативно-профилактических мероприятий).

«Так как в период с 12 по 16 сентября т.г. в стране проводилось оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасная дорога”», — резюмировала Лукьянина-Костерева.