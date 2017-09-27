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07:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Клиенты компании «Пять звезд» застряли в одном из сел Хабаровского края

Перевозчик заявил, что накладка произошла из-за большого количества заказов от рыбаков.

Вчера несостоявшиеся пассажиры автобуса компании «Пять звезд» не смогли уехать из села Подгорного Николаевского района, хотя заранее купили билеты. Комсомольчанка, которой пришлось задержаться в Подгорном, сообщила корреспонденту портала «Губерния», что в автобус посадили рыбаков, которые возвращались с осенней путины. Директор компании «Пять звезд» не отрицает, что клиенты не смогли попасть на рейс. По его словам, сейчас за людьми отправили два автобуса.

Вероника Сидорова, одна из клиенток компании «Пять звезд», рассказала, что купила билет еще три дня назад, но вместо нее в автобус почему-то попали вахтовые рабочие.

«Я приехала в Подгорное вместе с детьми, чтобы погостить у родственников. Билет до Комсомольска, где я живу, купила еще в субботу, 23 сентября. Когда мы вчера к 19:00 пришли на остановку, там действительно стоял автобус — но, как оказалось, не для нас. В него уже битком набились рыбаки. Кроме нас на остановке было еще около 15−20 человек, которые тоже не попали на рейс. После этого к нам вышел молодой человек и заявил, что для нас мест нет. Это что получается? Рыбаки (которые наверняка заплатили больше) важнее семей с детьми? Что это за приоритеты такие?» — сказала Вероника Сидорова.

Собеседница уточнила, что люди, которых не пустили в автобус, все же не остались на улице.

«После того как автобус уехал, представитель “Пяти звезд” отвел нас в местную гостиницу и пообещал нам, что завтра утром за нами приедет автобус. Нас расселили по пять человек в комнату — тесно, но более комфортного варианта переночевать у нас не было. Утром нам пообещали, что за нами приедет другой автобус, но этого не произошло. Сейчас уже полдень, а мы все торчим на остановке, нас за все это время даже не покормили», — добавила возмущенная комсомольчанка.

Директор компании «Пять звезд» Юрий Васильев объяснил, что из-за большого количества пассажиров и заказчиков произошла накладка в расписании.

«Сейчас очень плотный поток заказов — рыбаки возвращаются с путины, студенты едут на учебу и так далее. Из-за загруженности произошла накладка в расписании и распределении автобусов, но мы своих клиентов не бросаем. Им выделили временное жилье, буквально носили на руках. Сейчас в Подгорное едут шоферы на двух автобусах», — рассказал директор компании.

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