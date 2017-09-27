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07:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Расписание нескольких пригородных поездов изменилось в Приангарье с 26 сентября

Изменения коснулись поездов, отправляющихся со станций Тулун и Нижнеудинск.

Источник: IrkutskMedia.ru

Расписание движения пригородных поездов сообщением «Тулун — Нижнеудинск» и «Нижнеудинск — Тулун» изменилось с 26 по 30 сентября. Актуальную информацию пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

— Поезд № 6405 «Тулун — Нижнеудинск» будет отправляться со станции Тулун в 7.41, прибывать на станцию Нижнеудинск в 10.07 (вместо 10.02);.

— Поезд № 6406 «Нижнеудинск — Тулун» будет отправляться со станции Нижнеудинск в 8.25 (вместо 7.20), прибывать на станции Тулун в 10.53 (вместо 9.43);.

— Поезд № 6408 «Нижнеудинск — Тулун» будет отправляться со станции Нижнеудинск в 17.31, прибывать на станцию Тулун в 19.59 (вместо 19.54);.

— Поезд № 6407 «Тулун — Нижнеудинск» будет отправляться со станции Тулун в 14.45, прибывать на станцию Нижнеудинск в 17.11 (вместо 17.06).

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