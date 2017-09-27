Судьба рейса Комсомольск-Москва пока остается неизвестной

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Рейсы «ВИМ-Авиа» на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока будут выполнять другие перевозчики, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Судьба прямого рейса из Комсомольска-на-Амуре в Москву еще не решена.

Во вторник, 26 сентября, российская авиакомпания практически прекратила свою работу, заявил журналистам глава федерального Минтранса Максим Соколов. По его словам, которые приводит gazeta.ru, господдержка перевозчика уже бессмысленна.

Росавиация обратилась к авиационному сообществу с просьбой поддержать перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» на регулярных и нерегулярных рейсах.

26 сентября 2017 года в ведомстве состоялось совещание по урегулированию ситуации с перевозками пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа». В совещании приняли участие представители аэропорта «Внуково», авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «С7», «Роял Флайт», «АЗУР Эйр», «АйФлай», «Нордстар», «Ред вингс», «Северный ветер», «ИКАР» и «Якутия», а также собственники и менеджеры авиакомпании «ВИМ-Авиа».

В итоге достигнуты договоренности, о том что регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» выполнят другие российские авиакомпании, компенсация понесенных ими затрат будет осуществлена из средств федерального бюджета и составит порядка 200 млн рублей. Для вывоза пассажиров чартерных рейсов из-за рубежа будут привлечены внебюджетные источники финансирования и новый менеджмент.

В том числе будет заменен перевозчик на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока — Благовещенск, Анадырь, Магадан. Хабаровск финансовая катастрофа «ВИМ-Авиа» не затронет. Напомним, год назад авиакомпания начала летать по маршруту Хабаровск-Москва, но через месяц закрыла данное направление.

Единственный прямой рейс в Москву от данного перевозчика действовал в Комсомольске-на-Амуре. На сегодняшний момент здесь также наблюдаются трудности с осуществлением пассажирских перевозок.

— Да, вылет самолетов направления «Комсомольск-на-Амуре — Москва» был отменен. Сейчас решается вопрос, что делать в такой ситуации — возвращать людям деньги за билеты либо пересаживать их на самолеты других компаний, — сообщил «Хабаровский край сегодня» источник в АО Комсомольский аэропорт. В местном отделении «ВИМ-Авиа» происходящее комментировать отказались. — Самолеты в Комсомольске продолжают курсировать, ничего больше сказать не могу, информацией не обладаю, — сказал региональный представитель компании Роман Корогод. Региональный менеджер «ВИМ-авиа» Владимир Афанасьев уточнил, что решение о том, будет ли перевозчик осуществлять перевозки к местам отдыха, еще не принято на федеральном уровне.

— Вопрос о том, прекратит ли «ВИМ-авиа» чартерные перевозки к местам отдыха, пока остается открытым. На данный момент точных сведений еще нет, от руководства компании никаких распоряжений не поступало. В головном офисе в Москве только вчера, то есть ночью по нашему времени, было совещание на эту тему — о дальнейшей деятельности авиакомпании, — прокомментировал ситуацию ИА «Хабаровский край сегодня» Владимир Афанасьев.

Напомним, что в выходные в Москве были задержаны десятки рейсов «ВИМ-авиа». Домодедово отказалось обслуживать самолеты компании из-за задолженности перевозчика перед топливно-заправочными организациями.

В случае задержки авиарейса вне зависимости от компании-перевозчика, пассажиры имеют право:

Отказаться от полета и получить назад деньги даже за «невозвратный» авиабилет. В данном случае отказ от полета считается вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть все деньги.

Претендовать на компенсацию морального вреда и возмещение понесенных из-за задержки рейса убытков (например, он опоздал на поезд или пропустил заранее оплаченные экскурсии). К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих убытки. Предъявить их можно в аэропорту пункта отправления или назначения. Если речь идет о задержке внутренних перевозок, претензию можно подать в течение полугода со дня задержки рейса.