В столице Среднего Урала ожидается мокрый снег

Столбик термометра днем не превысит отметки в 5 градусов тепла, а ночью опустится до минус 1 градуса. Прогнозируется северо-восточный ветер порывами до 11 метров в секунду, передает «Уралинформбюро».

Между тем, горожане продолжают жаловаться на холодные батареи в квартирах. По данным на 26 сентября 2017 года, теплом обеспечено порядка 70% социальных объектов и 45% многоквартирных домов. В городе стартовал третий этап подключения потребителей к системе теплоснабжения.