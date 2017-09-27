В столице Среднего Урала ожидается мокрый снег
А батареи
А батареи
В Екатеринбурге пройдет мокрый снег. По прогнозам синоптиков,
Столбик термометра днем не превысит отметки в 5 градусов тепла, а ночью опустится до минус 1 градуса. Прогнозируется
Между тем, горожане продолжают жаловаться на холодные батареи в квартирах. По данным на 26 сентября 2017 года, теплом обеспечено порядка 70% социальных объектов и 45% многоквартирных домов. В городе стартовал третий этап подключения потребителей к системе теплоснабжения.