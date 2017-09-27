Мэрия Омска усиленно готовится к гололеду
Учитывая погодные условия, в этом году решено заготовить
Учитывая погодные условия, в этом году решено заготовить
Ранние заморозки и угроза гололеда заставили городские власти ускорить приготовления к
Обычно в городе готовили на зиму около 65 000 тонн
В настоящий момент сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» города уже занимаются подготовкой своих баз на
Как отмечают коммунальщики, завоз противогололедных материалов ведется в соответствии с графиком.
Отметим, что в этом году в Омск пришло раннее похолодание. В ночное время температура воздуха опускается до минусовых отметок. Учитывая, что к концу месяца прогнозируются осадки, сильный гололед на дорогах ожидается уже в начале октября.