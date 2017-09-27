Мэрия Омска усиленно готовится к гололеду

Ранние заморозки и угроза гололеда заставили городские власти ускорить приготовления к осенне-зимнему сезону. Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов распорядился увеличить количество антигололедных материалов по сравнению с прошлым сезоном.

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Обычно в городе готовили на зиму около 65 000 тонн песко-соляной смеси, однако теперь решено увеличить запас до 71 500 тонн.

В настоящий момент сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» города уже занимаются подготовкой своих баз на дорожно-эксплуатационных участках. По данным департамента городского хозяйства, уже подготовлено больше 14 000 тонн реагентов. Это составляет почти 20% от плана.

Как отмечают коммунальщики, завоз противогололедных материалов ведется в соответствии с графиком.