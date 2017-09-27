Жителей правобережья проверили на ВИЧ
Участники акции могли пройти
Участники акции могли пройти
Вчера, 26 сентября, Краевой центр СПИД провел акцию на территории ТЦ «Красноярье» по профилактике ВИЧ.
Как сообщили организаторы мероприятия, в рамках акции «Сдай тест на ВИЧ» жители правобережья могли пройти
Главная задача данной акции — привлечь внимание к проблеме ВИЧ и СПИДа, сформировать бережное отношение к собственной жизни и жизни других людей, дать знания о путях распространения и мерах профилактики.
«На сегодняшний день профилактика — единственное доступное и достаточно эффективное средство, которое мы можем использовать в широких масштабах, так как такой метод сможет помочь населению противостоять этой болезни. Важно отметить, что благодаря подобным акциям движение “СТОП ВИЧ/СПИД” становится общенациональным делом», — уточнили в Краевом центре СПИД.
Всего в рамках акции в торговом центре
По состоянию на 1 августа, в Красноярском крае в 2017 году обследовано на ВИЧ 351 405 человек, из них впервые