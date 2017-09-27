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08:04 (мск), источник: Newslab.ru

Жителей правобережья проверили на ВИЧ

Участники акции могли пройти экспресс-тестирование и получить информацию о распространении вируса.

Вчера, 26 сентября, Краевой центр СПИД провел акцию на территории ТЦ «Красноярье» по профилактике ВИЧ.

Как сообщили организаторы мероприятия, в рамках акции «Сдай тест на ВИЧ» жители правобережья могли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, принять участие в интерактивном конкурсе «Степень риска», получить от волонтеров брошюры и буклеты, информирующие население о способах распространения и защите от вируса, послушать концерт брасс-квинтета.

Главная задача данной акции — привлечь внимание к проблеме ВИЧ и СПИДа, сформировать бережное отношение к собственной жизни и жизни других людей, дать знания о путях распространения и мерах профилактики.

«На сегодняшний день профилактика — единственное доступное и достаточно эффективное средство, которое мы можем использовать в широких масштабах, так как такой метод сможет помочь населению противостоять этой болезни. Важно отметить, что благодаря подобным акциям движение “СТОП ВИЧ/СПИД” становится общенациональным делом», — уточнили в Краевом центре СПИД.

Всего в рамках акции в торговом центре экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 100 человек, положительных результатов среди них не выявлено.

По состоянию на 1 августа, в Красноярском крае в 2017 году обследовано на ВИЧ 351 405 человек, из них впервые ВИЧ-инфекция выявлена у 1 942 человек, всего на диспансерном учете состоят 20 943 ВИЧ-инфицированных.

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